Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга рассказал об итогах собрания.
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Результаты заседания СНБО
Предварительные заседания СНБО: что известно
- Совет по нацбезопасности и обороне провел заседание 14 мая. Тогда применили персональные санкции к 557 "ворам в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".
- Следующее заседание прошло 4 июня: чиновники обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворения 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект о деолигархизации.
- 18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также против киберпреступников. Тогда также утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- После этого заседание состоялось 23 июня, поводом стала угроза распространения в Украине нового штамма коронавируса – Дельта.