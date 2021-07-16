Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга рассказал об итогах собрания.

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Результаты заседания СНБО

Предварительные заседания СНБО: что известно