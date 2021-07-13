Советник главы Офиса Президента отметил, что их вводят в соответствии с определенным Законом Украины.

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Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с Законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом,

– сказал Михаил Подоляк.

Санкции Совета нацбезопасности и обороны

Команда президента Владимира Зеленского активно начала использовать санкции СНБО в 2021 году.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала