Радник глави Офісу Президента наголосив, що їх запроваджують відповідно до визначеного Закону України.

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Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до Закону, діють ефективно та дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом,

– сказав Михайло Подоляк.

Санкції Ради нацбезпеки й оборони

Команда українського президента Володимира Зеленського активно розпочала використовувати санкції РНБО у 2021 році:



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу