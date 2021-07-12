Рішення Рада прийняла на основі останньої оцінки стану імплементації мінських угод на саміті ЄС 24 – 25 червня 2021 року.

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Санкції ЄС проти Росії знову продовжили

Лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання мінських домовленостей. Враховуючи, що Москва ігнорує ці прохання, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї.

Обмеження діятимуть ще пів року, тобто до 31 січня 2022 року.

Довідка. Економічні санкції через дестабілізаційні дії Росії в Україні ЄС вперше ввів 31 липня 2014 року. Обмеження посилили у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їхню тривалість із виконанням мінських угод. Відтоді санкції постійно продовжують.

Санкційні обмеження щодо Росії: що вони передбачають