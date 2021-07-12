Решение Совет принял на основе последней оценки состояния имплементации минских соглашений на саммите ЕС 24 – 25 июня 2021 года.

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Санкции ЕС против России вновь продлили

Лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения минских договоренностей. Учитывая, что Москва игнорирует эти просьбы, руководители ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против нее.

Ограничения будут действовать еще полгода, то есть до 31 января 2022 года.

Справка. Экономические санкции из-за дестабилизационных действий России в Украине ЕС впервые ввел 31 июля 2014 года. Ограничения ужесточили в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением минских соглашений. С тех пор санкции постоянно продолжают.

Санкционные ограничения в отношении России: что они предусматривают