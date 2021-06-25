Фотокопию текста коммюнике обнародовал представитель главы Евросовета Баренд Лейтс в твиттере. Из него следует, что конкретной стратегии в отношениях с Россией у ЕС пока нет.
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В ЕС готовы к диалогу с Россией в важных вопросах, но и к противодействию ей – тоже
В коммюнике саммита глав стран Европейского Союза (в части об отношениях с Россией) говорится, что:
- ЕС готов сотрудничать и коммуницировать с Кремлем в важных вопросах.
- Однако надо и разработать конкретные шаги, которые Союз применит для противодействия России, если та будет вредить Европе.
Еврокомиссии и внешнеполитической службе, соответственно, поручили изучить возможность введения новых антироссийских санкций, если такая необходимость возникнет.
Текст коммюнике саммита ЕС в части об отношениях с Россией / Фото с твиттера Баренда Лейтса
Стоит знать ЕС отверг призыв Меркель и Макрона провести саммит с Путиным, – СМИ