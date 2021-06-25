Напомним, идею о саммите ЕС – Путин выдвинула канцлер Германии Ангела Меркель. Впоследствии это мнение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Путина не хотят видеть на саммите Евросоюза

Саммит Европейского Союза на уровне глав государств и правительств происходит 24 – 25 июня. Одним из его краеугольных тем являются отношения с Россией.

Именно чтобы улучшить эти отношения, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за прямые контакты ЕС с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

Заявление, что интересно, прозвучало после телефонного разговора Меркель и Путина 22 июня. Поэтому неудивительно, что в Кремле на слова Меркель отреагировали оперативно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин благосклонно относится к инициативам по диалогу с Евросоюзом.

Однако инициативу Меркель в Евросоюзе не поддержали.

Сначала премьер Нидерландов открыто заявил, что в саммите с Путиным, если такой будет, участвовать не собирается. А потом в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что лидеры стран ЕС в целом инициативу Меркель отвергли.

Как отметили в Bloomberg, сейчас Ангела Меркель потерпела "редкое публичное поражение". Ее идею убрали из окончательного коммюнике. При этом переговоры продолжались до первых часов пятницы, 25 июня.