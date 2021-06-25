Нагадаємо, ідею про саміт ЄС – Путін висунула канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Згодом цю думку підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

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Путіна не хочуть бачити на саміті Євросоюзу

Саміт Європейського Союзу на рівні глав держав і урядів відбувається 24 – 25 червня. Однією з наріжних його тем є відносини з Росією.

Саме щоб покращити ці відносини, канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за прямі контакти ЄС із Росією та її президентом Володимиром Путіним.

Заява, що цікаво, прозвучала після телефонної розмови Меркель і Путіна 22 червня. Тож і не дивно, що у Кремлі на слова Меркель відреагували оперативно.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Володимир Путін прихильно ставиться до ініціатив щодо діалогу з Євросоюзом.

Однак ініціативу Меркель у Євросоюзі не підтримали.

Спершу прем'єр Нідерландів відкрито заявив, що у саміті з Путіним, якщо такий буде, участі не братиме. А потім у ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили, що лідери країн ЄС загалом ініціативу Меркель відкинули.

Як зауважили у Bloomberg, наразі Ангела Меркель зазнала "рідкісної публічної поразки". Її ідею прибрали з остаточного комюніке. При цьому перемовини тривали аж до перших годин п'ятниці, 25 червня.

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