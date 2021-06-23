Меркель хоче, щоб ініціативу розглянули лідери ЄС. Про це видання повідомило, посилаючись на дипломатичні джерела.

До речі Меркель запросила Зеленського в Німеччину, щоб обговорити Донбас: дата візиту

Нові пропозиції щодо стосунків з Москвою

Дипломати заявили, що посли Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі внесли нові пропозиції щодо відносин з Росією.

Берлін і Париж закликали до більш тісної взаємодії з Москвою. Сподіваються налагодити діалог з Росією після женевського саміту. У Німеччині переконані, що саміт у Женеві є шаблоном для відновлення відносин з Росією.

Такий формат може стривожити країни ЄС

У виданні зауважили, що новий контакт з Москвою, ймовірно, стривожить деякі країни-члени ЄС. Наприклад, країни Балтії та Польщі. Річ у тім, що вони хочуть зайняти більш жорстку лінію щодо Кремля.

Зверніть увагу! Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів пройде 24 – 25 червня. Політики планують обговорити відносини з Росією і Туреччиною.