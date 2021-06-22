Це трапилось 22 червня в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Політики також відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму в Україні та збереження пам'яті про людські жертви.

До слова Взяти приклад з Байдена: Меркель вважає, що ЄС слід розмовляти з Росією

Володимир Зеленський влітку відвідає Німеччину

Володимир Зеленський заявив, що "світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися". Також він підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці,

– у твітері написав Володимир Зеленський.

Ба більше, політики мають обговорити:

низку питань двосторонніх відносин України та Німеччини;

процес мирного врегулювання на Донбасі.

Зверніть увагу! Ангела Меркель 22 червня також зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну. Канцлерка запитала, як минула зустріч російського колеги з Джо Байденом. Очільник Кремля розповів про наслідки саміту. Також політики обговорили Другу світову війну та її наслідки.

Чому ця зустріч важлива