Это случилось 22 июня в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Политики также отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма в Украине и сохранения памяти о человеческих жертвах.

К слову Взять пример с Байдена: Меркель считает, что ЕС следует разговаривать с Россией

Владимир Зеленский летом посетит Германию

Владимир Зеленский заявил, что "мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись". Также он подтвердил приглашение Ангелы Меркель для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества,

– в твиттере написал Владимир Зеленский.

Более того, политики должны обсудить:

ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии;

процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Обратите внимание! Ангела Меркель 22 июня также позвонила президенту России Владимиру Путину. Канцлер спросила, как прошла встреча российского коллеги с Джо Байденом. Глава Кремля рассказал о последствиях саммита. Также политики обсудили Вторую мировую войну и ее последствия.

Почему эта встреча важна