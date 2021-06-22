Это случилось 22 июня в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Политики также отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма в Украине и сохранения памяти о человеческих жертвах.
К слову Взять пример с Байдена: Меркель считает, что ЕС следует разговаривать с Россией
Владимир Зеленский летом посетит Германию
Владимир Зеленский заявил, что "мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись". Также он подтвердил приглашение Ангелы Меркель для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества,
– в твиттере написал Владимир Зеленский.
Более того, политики должны обсудить:
- ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии;
- процесс мирного урегулирования на Донбассе.
Почему эта встреча важна
- Вероятно это последняя встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.
- Ведь Ангела Меркель уйдет из должности канцлера Германии уже в сентябре 2021 года. Эту должность она занимала 16 лет.
- 26 сентября в Германии должны состояться выборы в Бундестаг. Преемником Меркель в партии Христианско-демократического союза выбрали Армина Лашета.
- В мае Ангела Меркель заявила, что не знает, чем будет заниматься после окончания срока канцлерства. По ее словам, в настоящее время на то, чтобы обдумать свое будущее у нее нет времени.