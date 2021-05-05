Ангела Меркель не знает, чем будет заниматься после окончания срока канцлерства. По ее словам, в настоящее время обдумать свое будущее у нее нет времени.

Лидер Германии отметила, что сейчас главная тема для размышлений – пандемия коронавируса. Об этом она сообщила во время брифинга по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

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Потом (после выхода в отставку – 24 канал) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься,

– сказала политик.

Ангела Меркель подчеркнула, что с нетерпением этого ждет, но пока будет делать с удовольствием свою работу.

Обратите внимание! В 2018 году Ангела Меркель сообщила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Эту должность он занимает с 2005 года.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг. По их итогам сформируют новое правительство с новым канцлером.

Партию Христианско-демократического союза на выборах поведет Армин Лашет, которого избрали новым главой политсилы после Ангелы Меркель.

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