Провалили проверку: партия Меркель проиграла местные выборы в Германии
Христианско-демократический союз 14 марта проиграл местные выборы в двух западных федеральных землях Германии. Еще в январе 2021 года партию возглавляла канцлер Ангела Меркель, ее на посту главы сменил Армин Лашет.
Источник:Der Speigel
В ключевых регионах, а именно Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, ХДС уступил "Зеленым" и социал-демократам, соответственно.
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Что известно о результатах выборов
- В Юго-Западном Баден-Вюртемберге "Зеленые" получили 32,6% голосов, ХДС – 24,1%, Социал-демократическая партия – 11%.
- В соседнем Рейнланд-Пфальце социал-демократы заняли первое место, набрав 35,7% голосов, партия Ангелы Меркель заручилась поддержкой лишь 27,7% граждан.
Это волеизъявление считали проверкой перспектив Христианско-демократического союза по сохранению власти по итогам парламентских выборов в сентябре этого года.
В ХДС признали провал на выборах
В партии признали, что результаты выборов являются совсем неутешительными. Там отметили, что недавние коррупционные скандалы и обеспокоенность в отношении того, как правительство страны справляется с пандемией коронавируса, нанесли ущерб ХДС.
Стоит также заметить, что эти местные выборы были чрезвычайно важными для главы политсилы Армина Лашета.
В январе 2021 года он сменил на посту главы партии Ангелу Меркель и стремится стать новым канцлером.
Выборы в немецкий Бундестаг: что известно
- Парламентские выборы в Германии должны состояться в сентябре 2021 года.
- Следующим канцлером страны может стать Армин Лашет, возглавивший ХДС после Ангелы Меркель.
- В 2018 году Ангела Меркель заявила, что покинет пост в 2021 году.
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