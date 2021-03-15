Христианско-демократический союз 14 марта проиграл местные выборы в двух западных федеральных землях Германии. Еще в январе 2021 года партию возглавляла канцлер Ангела Меркель, ее на посту главы сменил Армин Лашет.

В ключевых регионах, а именно Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, ХДС уступил "Зеленым" и социал-демократам, соответственно.

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Что известно о результатах выборов

В Юго-Западном Баден-Вюртемберге "Зеленые" получили 32,6% голосов, ХДС – 24,1%, Социал-демократическая партия – 11%.

В соседнем Рейнланд-Пфальце социал-демократы заняли первое место, набрав 35,7% голосов, партия Ангелы Меркель заручилась поддержкой лишь 27,7% граждан.

Это волеизъявление считали проверкой перспектив Христианско-демократического союза по сохранению власти по итогам парламентских выборов в сентябре этого года.

В ХДС признали провал на выборах

В партии признали, что результаты выборов являются совсем неутешительными. Там отметили, что недавние коррупционные скандалы и обеспокоенность в отношении того, как правительство страны справляется с пандемией коронавируса, нанесли ущерб ХДС.

Стоит также заметить, что эти местные выборы были чрезвычайно важными для главы политсилы Армина Лашета.

В январе 2021 года он сменил на посту главы партии Ангелу Меркель и стремится стать новым канцлером.

Обратите внимание! По информации BBC, опросы свидетельствуют, что в июне 2020 года 40% населения поддерживали ХДС, в марте 2021 года показатели уменьшились – 33%.

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