Християнсько-демократичний союз 14 березня програв місцеві вибори у двох західних федеральних землях Німеччини. Ще у січні 2021 року партію очолювала канцлерка Ангела Меркель, її на посту глави змінив Армін Лашет.

У ключових регіонах, а саме Баден-Вюртембергу та Рейнланд-Пфальці, ХДС поступився "Зеленим" і соціал-демократам, відповідно.

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Що відомо про результати виборів

У південно-західному Баден-Вюртембергу "Зелені" отримали 32,6% голосів, ХДС – 24,1%, Соціал-демократична партія – 11%.

У сусідньому Рейнланд-Пфальці соціал-демократи зайняли перше місце, набравши 35,7% голосів, партія Ангели Меркель заручилася підтримкою лише 27,7% громадян.

Це волевиявлення вважали перевіркою перспектив Християнсько-демократичного союзу щодо збереження влади за підсумками парламентських виборів у вересні 2021 року.

У ХДС визнали провал на виборах

У партії визнали, що результати виборів є зовсім невтішними. Там зазначили, що недавні корупційні скандали та стурбованість щодо того, як уряд країни справляється з пандемією коронавірусу, завдали шкоди ХДС.

Варто також зауважити, що ці місцеві вибори були надзвичайно важливими для очільника політсили Арміна Лашета.

У січні 2021 року він змінив на посту глави партії Ангелу Меркель і прагне стати новим канцлером.

Зверніть увагу! За інформацією BBC, опитування свідчать, що у червні 2020 року 40% населення підтримували ХДС, у березні 2021 року показники зменшилися – 33%.

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