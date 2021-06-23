Меркель хочет, чтобы инициативу рассмотрели лидеры ЕС. Об этом издание сообщило, ссылаясь на дипломатические источники.

Кстати Меркель пригласила Зеленского в Германию, чтобы обсудить Донбасс: дата визита

Новые предложения насчет отношений с Москвой

Дипломаты заявили, что послы Германии и Франции на встрече в Брюсселе внесли новые предложения об отношениях с Россией.

Берлин и Париж призвали к более тесному взаимодействию с Москвой. Надеются наладить диалог с Россией после женевского саммита. В Германии убеждены, что саммит в Женеве является шаблоном для восстановления отношений с Россией.

Такой формат может встревожить страны ЕС

В издании отметили, что новый контакт с Москвой, вероятно, встревожит некоторые страны-члены ЕС. Например, страны Балтии и Польши. Дело в том, что они хотят занять более жесткую линию в отношении Кремля.

Обратите внимание! Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств пройдет 24 – 25 июня. Политики планируют обсудить отношения с Россией и Турцией.