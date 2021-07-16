Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час брифінгу розповів про підсумки зібрання. За його словами, на засіданні розглянути 6 питань.
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Перше питання розглядалося у режимі таємно та стосувалося питання нашої державної політики у сфері захисту державного кордону. Воно було доволі складне та викликало дуже жваву дискусію у членів РНБО. Ми розуміємо складності, з якими стикаємося з кордонами,
– сказав він.
"Тому за пропозицією президента України ухвалили рішення, що 2 тижні ще наші прикордонники та новий міністр внутрішніх справ готують це питання ще раз на розгляд РНБО. З урахуванням того, що питання є вкрав складне та потребує дуже великої роботи", – зазначив секретар Ради нацбезпеки.
Які ще питання розглянули
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Попередні засідання РНБО: що відомо
- Рада з нацбезпеки й оборони провела засідання 14 травня. Тоді застосували персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".
- Наступне засідання пройшло 4 червня: чиновники обговорили охорону адміністративної межі з окупованим Кримом, поглиблення інтеграції України в НАТО, видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці, законопроєкт про деолігархізацію.
- 18 червня РНБО впровадила санкції проти олігархів Павла Фукса та Дмитра Фірташа, а також проти кіберзлочинців. Тоді також затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Після цього засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення в Україні нового штаму коронавірусу – Дельта.