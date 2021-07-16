Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час брифінгу розповів про підсумки зібрання. За його словами, на засіданні розглянути 6 питань.

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Перше питання розглядалося у режимі таємно та стосувалося питання нашої державної політики у сфері захисту державного кордону. Воно було доволі складне та викликало дуже жваву дискусію у членів РНБО. Ми розуміємо складності, з якими стикаємося з кордонами,

– сказав він.

"Тому за пропозицією президента України ухвалили рішення, що 2 тижні ще наші прикордонники та новий міністр внутрішніх справ готують це питання ще раз на розгляд РНБО. З урахуванням того, що питання є вкрав складне та потребує дуже великої роботи", – зазначив секретар Ради нацбезпеки.

Які ще питання розглянули

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Зверніть увагу! Олексій Данілов 12 липня анонсував перше виїзне засідання РНБО. Тоді він зазначив, що воно відбудеться не у Києві, а в одному з обласних центрів. Однак засідання Ради нацбезпеки 16 липня все ж таки не було виїзним.

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