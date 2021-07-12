Що відомо про майбутнє засідання РНБО

РНБО на 16 липня скликав президент Володимир Зеленський. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив на брифінгу 12 липня.

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Засідання відбудеться в одному з обласних центрів. Порядок денний вже склав президент. Це буде перше виїзне засідання РНБО,

– сказав Данілов.

Він не уточнив, у якому саме місті відбудеться засідання, але запевнив, що про це повідомлять вже 13 липня. До речі, політики розглянуть питання, яке безпосередньо стосується цього регіону.

Порядок денний

Питання нацбезпеки України;

надра;

санкційна політика.

Політики можуть розглянути санкції проти Білорусі

7 липня Кабінет Міністрів схвалив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Урядовці звернулися до РНБО, аби ті ввели обмеження. Тому на засіданні політики серед іншого можуть розглянути санкції проти Білорусі.

До речі, Данілов підтвердив, що санкції 16 лютого розглянуть. Однак проти кого він не вказав.

Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки,

– пояснив секретар РНБО.

Дивіться відео брифінгу Данілова: