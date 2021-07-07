Наразі невідомо, хто саме потрапив до санкційного списку, адже його немає у матеріалах на сайті уряду.

Важливо Уряд попросить РНБО ввести санкції проти фізичних осіб з Білорусі

Санкції України проти Білорусі: все, що відомо

Новий пакет санкцій проти Білорусі Кабінет Міністрів схвалив без обговорення. Урядовці не озвучили жодних подробиць.

Раніше стало відомо, що українська сторона має намір ввести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти людей, причетних до фальсифікації президентських виборів у Білорусі.

Що відомо про президентські вибори у Білорусі? Вони відбулися у серпні 2020 року і нібито принесли перемогу Олександру Лукашенку. Однак, ані білоруси, ані світова спільнота не вірить у їхню легітимність. Попри це, Лукашенко влаштував таємну інавгурацію і проголосив себе президентом Білорусі. Одразу ж після оголошення результатів виборів на вулиці білоруських міст вийшли протестувальники. Там вони зустрілися із жорстокістю силовиків.

Санкції ЄС проти Білорусі