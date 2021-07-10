Також у Раді нацбезпеки й оборони пояснили, що "чорних списків" сайтів не буде. Адже сучасний світ потребує й сучасних підходів у царині захисту інформаційного простору.

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Захист інформаційного простору: навіщо потрібна нова робоча група при РНБО

Усе українське суспільство – і державний сектор, і громадський – добре відчуває на собі наслідки агресії Росії, мовиться у повідомленні РНБО.

Агресії, яка досі не припинилася, і має гібридний характер.

Агресії, яка проникає в інформаційний та кіберпростір, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі держави та приватному бізнесу.

З огляду на все це президент Зеленський та РНБО почали застосовувати спеціальні санкції. Серед них є й обмеження доступу користувачів інтернету до низки сайтів і сторінок у соцмережах, які поширювали фейки та брехню.

Утім, втілення цих санкції вперлося у певні проблеми.

Наприклад, не всі провайдери мали необхідне обладнання для блокування сайтів.

Також нормативна база в Україні не була готовою до таких заходів.

У червні профільні бізнес-асоціації звернулися до РНБО з проханням розглянути механізми взаємодії. І вже 1 липня після перших консультацій запропонували створити:

" Майданчик для обміну думок та напрацювання конкретних рішень із захисту інформаційного простору держави".

Саме таким майданчиком стала нова робоча група при РНБО. 8 липня 2021 року відбулося її установче засідання.

Представників до групи надали всі провідні інтернет-провайдери, мобільні оператори, профільні громадські організації. Від держави туди увійшли представники РНБО, СБУ, уряду та інших відповідальних органів.

Важливо: усі учасники установчого засідання групи визнали ідею створення реєстру заборонених ресурсів застарілою та невиправданою. Сучасний світ вимагає інноваційних підходів.

Робоча група поставила за мету визначити алгоритми дій для операторів телекомунікацій на виконання закону про санкції та захисту інформаційного простору.

У такий спосіб мають бути створені прозорі правила гри для всіх учасників ринку.

Їх і закріплять в оновленій нормативній базі – з урахуванням досвіду демократичних країн світ.

Країн, де вже реалізовані такі механізми, і при цьому не обмежені права та свободи громадян.

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