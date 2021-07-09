Втім, Радбез на обговоренні не ухвалював рішення про створення реєстру заблокованих сайтів. Таку інформацію ЗМІ надав один з учасників обговорення – заступник голови комітету Ради з цифрової трансформації Олександр Федієнко.

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Ніякого рішення про реєстр немає

Зустріч у РНБО, як каже нардеп, організували на прохання телекомунікаційних операторів. Їхні претензії стосувалися того, що українські суди виносять рішення про блокування сайтів, але досі немає єдиної методики, як забезпечити це блокування.

На засіданні були представники Інтернет асоціації України та правоохоронці. Однак ніякого рішення про створення реєстру на засіданні не ухвалювали, стверджує Федієнко.

Не було ніякого формалізованого рішення, що РНБО створює реєстр заборонених сайтів, – зазначив депутат.

За його словами, учасники обговорення дійшли висновку, що питання про створення реєстру та єдиної методики блокування потребує подальшого опрацювання. Такий реєстр начебто мав позбавити операторів від необхідності блокувати кожен із заборонених сайтів вручну.

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