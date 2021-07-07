В ексклюзивному інтерв'ю ми cпробували розібратись із наслідками тих рішень, які ухвалили у відомстві, щоб оцінити, наскільки це ефективний інструмент. Про це говорили із секретарем Олексієм Даніловим у програмі "Перші особи" на 24 каналі.
Увага Отримуємо додаткову інформацію, – Данілов відповів, чи посадять Коломойського
Про роботу РНБО
Ваш "п'ятничний серіал", очевидно, подобається більшості з глядачів. Він задовольняє суспільний запит на швидке відновлення справедливості. Але через те, що ми не бачимо, що відбувається за кадром і які наслідки мають ті рішення, які ви ухвалюєте – ставлення до цього подвійне.
Почнімо з "найбільшої риби", яка є станом на зараз у вас – Віктор Медведчук. Він зараз перебуває під домашнім арештом. Я думаю, що його продовжать і всі активи, рахунки – заарештовані, трубу – конфіскували на користь держави. Ви, як людина, яка безпосередньо причетна до накладення цих санкцій, якими ви уявляєте кінцевий результат санкцій щодо Медведчука?
По-перше, я хотів би зауважити, що не радив би називати засідання Ради нацбезпеки й оборони якимось серіалом. Це засідання поважної інституції, яка має конституційний статус. А всі рішення – відповідальні і їх не пише якийсь один сценарист. Над ними працює величезна кількість людей.
Щодо "великих чи малих риб", як ви їх називаєте. Мовиться про те, що РНБО – займається безпекою нашої країни. Для того, щоби знизити ризики, ми розгорнули дуже велику потужну роботу. Її розгорнули не вчора й не позавчора. Ми цим займалися на другий день після мого приходу в жовтні 2019 року на посаду секретаря Ради нацбезпеки й оборони. У нас відбулася доволі довга розмова з Володимиром Олександровичем (Зеленським – 24 канал). Ми з'ясували позиції, чим ми маємо займатися й почали роботу.
Олексій Данілов / Фото 24 каналу
Звичайно, дуже хотілося б, щоби це було дуже швидко. Але нам треба було опрацьовувати дуже великі архіви документів. Тому що те, що відбувається, на превеликий жаль, у нашій країні є доволі давно. Якщо ми кажемо про систему корупції та розбудови тої держави, яка в нас існує на сьогодні – початок був у 1998 році, коли перші шалені гроші занесли у Верховну Раду. Звідси почався цей процес розкладання політичної й економічної системи. Було зрощення певних процесів, на якому треба ставити край. Ми цим питанням займаємось і не збираємось зупинятись.
І ми, як і Володимир Олександрович, як голова Ради нацбезпеки й оборони, коли йшов на вибори – це обіцяв. І це не швидко. Звичайно, ми б хотіли з інших питань проводити наші засідання. На жаль, той стан, який нам залишився в спадок від влади, яка царювала тут раніше, ми повинні "розгрібати" ці завали.
Скажімо так, якщо суспільство не буде бачити, що є справедливість, то буде постійно незадоволене діями влади.
Я неодноразово казав, що влада, це насамперед довіра. Якщо у вас є довіра – у вас є влада. Якщо довіри немає – є тільки посада. На посаді ви не багато можете зробити. У Володимира Олександровича на сьогодні є довіра українського суспільства. І нам обов'язково потрібно це виправдати й робити те, що ми обіцяли.
Інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео 24 каналу
Про санкції щодо Медведчука
Зважаючи на це, повертаючись до Медведчука, який вигляд мають ці санкції отримати в кінцевому результаті, щоби люди побачили, що справедливість відновлена?
Я хочу, щоби ми з вами чітко розуміли, що ми не є органом судової влади, як би нам це не закидали. Ми не є органом, який, скажімо, робить досудове слідство чи інші дії. Ми опрацьовуємо ті документи, які нам надають відповідні органи, готуємо засідання РНБО – нашого апарату. Уже на засіданнях відбуваються ті чи інші процеси.
Уже за результатами дивляться правоохоронці. Ми є комунікаторами. У нас є дуже багато інформації й ми надаємо її різним органам, тоді вони починають із нею працювати. Я можу сказати, що дуже багато було зроблено службою зовнішньої розвідки, якщо мовиться саме про пана Медведчука. Тому що афіліації до Російської Федерації, російського бізнесу, афіліації багатьох пов'язаних осіб, безпосередня участь у фінансуванні й підриві нашої незалежності – усе це відбувалося за російські гроші. Ми все це доволі давно відстежувати.
Що відомо про санкції проти Медведчука?У лютому 2021 року Віктор Медведчук потрапив під санкції РНБО. Зараз він не може розпоряджатися майном і рахунками. Канали, які з ним пов'язують, – "112 Україна", NewsOne і ZIK – заблоковано.
Зауважимо, у травні 2021 року Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням засобу стеження.
На жаль, мені хотілося б, щоби це почалося з листопада 2019 року. Але не було можливостей, оскільки треба було збирати дуже багато інформаційних додаткових матеріалів, допомога від країн-партнерів, їхніх розвідок, щоби ми бачили, що врешті відбувається.
Щодо Медведчука, одна з найцинічніших речей, яка була спільно з попередньою владою й мала б належати всьому українському народу, – це так звана труба. Зараз триває процедура повернення до власності України. Вона зараз на кінцевому етапі.
Коли йшла війна, то як усе це відбувалося, за які домовленості та гроші? А потім ці гроші конвертувалися на ідеологічну площину проросійських політичних структур. Ми не можемо далі це продовжувати. Це дуже небезпечно для нашої незалежності.
У вас є розуміння, у який період ця справа проти Медведчука може закінчитись? Я розумію, що це має бути розслідування, суд. Наскільки довго це може тривати?
Мені складно сказати, скільки це може тривати. Річ у тім, що наша судова система, яка так само потребує оновлення й "нової крові", нових процесів – це одна з речей, яка останнім часом заважала розвиватися нашій державі. Це не є якимось секретом, що судді перетворилися в такі інституції, коли на замовлення за гроші розв'язували ті чи інші питання. Я не можу казати про всіх, але є певна категорія. Це просто неприпустимо.
Якщо повернемося до ситуації з так званою трубою, було дуже дивне рішення суду, коли державна власність опинилася чомусь у приватних руках. Таких рішень у нас дуже багато. Ми не є судом. Остаточне рішення буде приймати саме він. Яким саме воно буде – ми будемо бачити. Це буде публічно, а доказів є більш ніж достатньо.
Ви самі кажете, що все впиратиметься в ті суди, які не працюють у кінцевому результаті. То чи не буде так, що потім ці ж суди ці ж справи, які ви ініціювали, – закриють?
У нашій країні ми можемо очікувати від наших судів усе, що завгодно. Ви пам'ятаєте, коли був період нашого рішення Конституційного Суду, коли вони, як великі фахівці з математика, рахували, що "1 + 1 = 1". Мовилось про те, коли були великі заворушення щодо виборів 2004 року, коли певне коло осіб підштовхувало Кучму до третього терміну. Богу дякувати, що вистачило розуму це не робити. Але потім почалася російська велика гра. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося.
Інтерв'ю з Олексієм Даніловим / Фото 24 каналу
І в результаті всіх цих речей, які відбувалися у 2004 році, мало хто знає, що були закриті певні кулуарні домовленості, які станом на сьогодні нам виходять у зворотній бік. Наприклад, я можу сказати, що один з афільованих із Російською Федерацією громадянин, отримав дозвіл на використання величезної частини наших надр саме в цих закритих домовленостях. Це було, увага, 31 грудня 2004 року, коли люди стояли на Майдані, отримали свою перемогу.
Це є неприпустимі речі, публічна політика має бути, вона не може бути кулуарною. Сьогодні політика Володимира Зеленського є абсолютно публічною, ми не робимо щось там "під килимом".
Усе що ми робимо обов'язково контактуємо із суспільством, ми йому розповідаємо, ми йому доповідаємо. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб усі решта органів працювали злагоджено й на попередження всіх цих ситуацій. Якби вони працювали, може б ми проводили менше засідань. Може б в нас були інші питання, у нас багато що треба. Але, на превеликий жаль, сьогодні маємо констатувати, що не всі органи встигають за тим темпом, який сьогодні задав Володимир Зеленський.
Коли мовиться про такі ситуації, ми кажемо, що в нас відбувалась Помаранчева Революція, Революція Гідності, я ставлюсь з усією повагою до всіх цим процесів. Бо я брав участь і в одній, і у другій. Але справжня революція почалась після приходу Зеленського. Сьогодні є дійсно революційні зміни. Є процеси, які ми можемо називати революційними. Це не всім подобається.
Я за двомовність, – Данілов
Подивимось, чим це закінчиться.
Це може закінчитись лише перемогою. Чому? Якщо не буде перемоги, нам вкрай складно буде тримати оцього нашого агресора, який перебуває під нами. Ми чомусь постійно з ними залицялись, ми постійно не підіймали питання мови.
Коли казали: "Та ну почекаймо, та нехай". І до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що втратили на певний період частину Донецької та Луганської області. Ми на певний період втратили наш український Крим. Це тому що ми постійно щось там прибирали.
Ба більше, я можу сказати, що я за двомовність, я неодноразово це говорив. Але це має бути обов'язково англійська мова, тому що це мова світова й сьогодні без неї навряд чи можна якісно жити в сучасному світі. Це фундаментальна річ.
Вам закидають, що ви рішеннями РНБО підіймаєте собою судову та правоохоронну системи. Я так розумію, що ви вдались до цього радикального інструменту через те, що через нереформовані суди, Антимонопольний комітет це робити дуже довго.
Ми не бачимо тут нічого радикального. Це просте, звичайне, правове рішення Ради нацбезпеки й оборони. Де тут радикалізм? Інша річ, що цим раніше треба було займатися.
Бачите, скільки людей оскаржують ваші рішення. Ті самі контрабандисти, і Медведчук звернувся у ЄСПЛ.
Дивіться, вони можуть звертатись. Це показує, що в нас демократична держава. Вони можуть звертатись за своїм захистом. Але їм що, хтось скаже, що ці люди не є контрабандистами? Ну я хочу подивитися, готовий до дискусій. Не так багато їх звертається.
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Троє, наскільки я знаю.
Бачите, з того переліку, який був – це не так багато. Ті, у яких, як вони кажуть, "уже край", то їм треба якийсь захист. Ба більше, ми маємо жити згідно з Конституцією, згідно з законами, які є в країні. Нам треба припиняти це подвійне тлумачення тих чи інших речей. Розуміти, що ми маємо мати суб'єктність, маємо бути господарями у своєму домі. Припинити ці чи то зліва, чи то справа сусіди починають нам вказувати, говорити: "А давайте так".
Врешті-решт починаємо повертати суб'єктність, яку мала б мати наша держава починаючи з 1991 року. Тому що ми дуже багато почули обіцянок, речей "а давайте ви це зробіть, а ми тоді…". Ми це робили, а "тоді" не наставало.
Яскравий приклад – в 1994 році, коли ми позбавились ядерної зброї, а зараз ми сам на сам з агресором. Так, нам допомагають країни, але не всі допомагають, які мали б. Щобільше, є багато речей, які в нас викликають певний подив. От зараз дехто із "гарячих" голів у Євросоюзі говорить, що треба агресора, вбивцю повернути за стіл перемовин у Євросоюз.
Почекайте, а Крим повернувся в Україну? Він (Путін – 24 канал) закінчив війну на території Донецької й Луганської областей? Це ж цілком зрозуміло. Для того, щоби її там припинити, треба, щоб Путін забрав своїх вояк. І війна припиниться. Ми не ведемо війну з власним народом. Це війна Російської Федерації, яка напала на нашу країну, постачає туди зброю, необхідні боєприпаси, військових, навчання там проводить. І це вже протягом 7 років відбувається.
Ми зараз повернулись до теми війни. Закінчимо тему з Медведчуком. Ви знаєте, що цю трубу, яку в нього забрали, передали під управління "Укртранснафті". Кажуть, що ця компанія, на яку досі має вплив інший олігарх Ігор Коломойський. Труба Медведчука стала трубою Коломойського?
Дивіться, говорити можуть усе, що завгодно, треба дивитись документи. У мене була вчителька, Ірина Миколаївна, царство небесне, вона постійно казала: "Олекса, подивись, де це написано?". От це, що ви кажете, що нібито передали Коломойському, олігарху.
До речі, про олігархів ви знаєте, це окрема розмова, дякуючи нашим депутатам, що в першому читанні прийняли цей закон. Я вважаю, що це не є якимось ганебним явищем, якщо людина є олігархом. Просто всі мають знати прізвище, ім'я й по батькові цієї людини. Тому що з 1998 року, з 2000 року почала лунати нова для нас дефініція. Але вона була якась кулуарна. А зараз це буде публічно: олігарх людина. Нічого нового, нехай усі знають, саме він є олігархом, а не кому це приписують.
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Коли так звану трубу Медведчука починають називати "трубою Коломойського", це доказ того, що деолігархізація, яку задекларував президент, може вилитись у перерозподіл активів від старих олігархів до нових.
Називають, хто? Останнім часом дуже цікава ситуація. У нас з'явилося дуже багато експертів, молодих дівчат і хлопчиків. І я дивлюсь телебачення, там – "експерт".
Для мене експерт – це людина, яка прожила певну частину життя, є фахова в тих чи інших питаннях. Дитинка тільки закінчила університет, вона вже є експертом, починає коментувати якісь моменти. Ще раз наголошую, ніякого стосунку до Ігоря Валерійовича (Коломойського – 24 канал) ця труба немає. Вона буде державницькою трубою, у державницькій власності. Вона буде для держави України заробляти гроші. Крапка. Але всім буде зрозумілим, як це відбувається.
Як труба опинилась в руках Медведчука? У нас у той час була війна, я наголошую. І все відбувалось під час війни. Це просто неприпустимі речі. Усі кулуарні домовленості, які тоді почали впроваджувати у сучасній політиці, – це дуже небезпечна річ.
А ви будете доводити цю історію до кінця? Ви будете шукати відповідь на питання, як так сталось і хто має за це відповідати?
Кожне рішення, яке приймається на засіданні РНБО, є на контролі. До того часу, поки воно не виконане, воно з контролю не знімається. Щобільше, я нагадаю, що в нас було рішення доручення пану (Роману – 24 канал) Опімаху, який сьогодні переймається питаннями надр. Він очолює цю інституцію. По всіх надрах, як ми обіцяли, по кожній виданій ліцензії, дозволу, буде публічний звіт – коли, як, у кого, за яких обставин воно з'явилося. І чи приносить воно на сьогодні користь для нас, для нашої країни, для всіх наших громадян. І якщо це не буде відбуватись – цих ліцензій будуть люди й компанії позбавлятись.
Простий приклад із сучасних подій – Революція Гідності. Якщо відбулась революція, то це має бути гідно, раз ми таку назву дали й на юридичному, законодавчому рівні її закріпили.
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Що відбувається? Людина, громадянин, який мешкає в невеличкому містечку, зареєстрований у панельній 9-поверхівці, за один день реєструє 19 компаній на своє ім'я. Навіщо людині в 1 день реєструвати 19 компаній? Просте питання. Через короткий проміжок часу, ця людина отримує 19 ліцензій від інституції, яка нею завідувала. Без конкурсу, без нічого. Скажіть, будь ласка, то яка ж гідність має бути? Скільки ми ще будемо виходити на Майдани, щоби відстоювати своє право саме на гідність.
Це про чиї компанії ви зараз говорите?
Мовиться про газові компанії, які розташовані на територіях Харківської й Полтавської областях. Але ж ця гідра далі рухається. Вона ж не зупиняється.
Вони зараз роблять великий супротив, відпрацьовують. Ми розуміли й розуміємо, що вони захищатимуться. Ба більше, вони зараз готують напад публічний, медійний. Але вони не хочуть проговорити, як це сталось.
Маєте бажання зареєструвати, згідно з нашого законодавства, можете зареєструвати 19 компаній. Але будь-якого бізнесмена запитайте – навіщо тобі в один день реєструвати 19 компаній? Це якась нісенітниця, просто нісенітниця. До речі, щодо реєстрації компаній. У нас дуже легко, виявляється, зареєструвати компанію, нічого не треба.
Просто треба знати.
Це відбувалось 5 лютого, якщо не помиляюсь, 2018 року, після Революції, за яку люди загинули. І продовжувати далі займатись тим, чим почали в 1998 році.
Про статус олігархів
Повернімось до закону про статус олігархів. Як стверджують у Верховній Раді, Арахамія сказав, що вони продовжать сесію, можливо, на один тиждень, щоби поставити крапку й ухвалити закон загалом. Це означає, що приблизно через пів року вам на стіл можуть покласти умовно резюме кандидата на внесення в реєстр олігархів, але в принципі деякі імена ми знаємо й зараз.
Візьмімо найочевиднішу персону – Ріната Ахметова. Якщо раптом вам на стіл через пів року покладуть подання на нього від СБУ чи Кабміну, якими далі будуть ваші дії і якими будуть фактичні наслідки для Ахметова, якщо він потрапить до реєстру олігархів?
Ми не говоримо зараз про прізвища, ім'я, по батькові. Ми говоримо зараз про процес. Якщо в апарат РНБО зайдуть інші подання від тих 5 суб'єктів, які наразі, згідно з чинним законодавством про санкції, можуть подавати ці документи, ми розглядатимемо це.
Якщо згідно з законом, якщо ухвалять його депутати, подадуть відповідні документи ті інституції, які мають це подати – ми розглядатимемо це питання, і його ухвалять, попри прізвища, ім'я, по батькові. А там більш розширене коло тих, хто має ці документи подавати. Для президента України, для мене як секретаря, для нас прізвища не мають значення. Якщо ти підпадаєш під цю категорію, перепрошую, зроби так, щоби тебе там не було. Це ж ухвалює закони Верховна Рада.
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Хоча коли всі йшли на вибори, починаючи з 2000-х років, казали, ми боротимемось з олігархами. У нас не буде олігархічної економіки. Але вона тільки набирала й набирала обертів. Тому це питання – не в прізвищах, це питання у фінансуванні нашої держави. Це є олігархічна економіка, вона вкрай небезпечна для нашої країни. Ба більше, економіка, яка наразі є тіньова, є дуже небезпечною для нашої країни. Ми з контрабандистами починали розбиратися не тому, що там комусь щось хотілось переправити чи направити. Це питання, люди можуть вигадувати що завгодно. Це дуже небезпечно для нашого бізнесу.
Якщо контрабандою завозиться товар – без оподаткування, без накладення тих чи інших платежів. А якщо людина займається чистим, білим бізнесом, то вона не може конкурувати з цими хлопцями та дівчатами. Тому що вони мають певні закриті преференції, яким дають корумповані митники, корумповані правоохоронці, які повинні були б за цим усім слідкувати. Ми маємо зробити дійсно справедливе суспільство, де є справедливість. І вона має бути не на останньому місці для нас.
Ваша суб'єктивна чи об'єктивна оцінка, ті люди, яких у нас називали й називають завжди олігархами – Ахметов, Пінчук, Коломойський, Фірташ – вони підпадають під ті 3 з 4 критеріїв?
Щось ви замало назвали. Їх (олігархів – 24 канал) набагато більше.
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Чи можна буде закон застосувати щодо них?
Усе залежить від того, коли ми з вами отримаємо остаточну версію закону, який затвердить Верховна Рада. Після того ми зможемо відповідати на ці запитання. Там чітко буде написано, які категорії мають бути для того, щоби людину викликали на засідання РНБО.
У тій версії, яка є зараз.
Ще раз наголошую. Те, що сьогодні є, це не тільки ті прізвища, які ви назвали. Там є достатньо. Ба більше, я можу сказати, що в нас останнім часом з'явилися нові олігархи. Те, що ви сказали, я їх не називаю олігархами, вони зараз інвестори, коли буде закон – буде офіційне тлумачення. У нас після Революції Гідності з'явились нові олігархи.
Данілов про Порошенка: "Прізвище не має значення" / Фото 24 каналу
Це хто?
Побачимо. Я ще раз наголошу, вони з'явились.
Про Петра Порошенка
Ви натякаєте на Петра Порошенка?
Він не є новою людиною в олігархічному пулі. Він – олігарх ще з досвідом, я так думаю. Я можу помилятись. Петро Олексійович – великий бізнесмен, він бізнес веде ще з давніх часів. Я, принаймні, пам'ятаю шоколад із назвою "Президент". Це було у 1998 – 1999 роках. До речі, смачний був шоколад.
Наші глядачі дуже багато нам ставили запитання, чи РНБО застосовуватиме якісь санкції щодо Порошенка?
Ще раз наголошу. Для нас прізвище, ім'я, по батькові не мають жодного значення. Якщо за тими документами, які подають в апарат РНБО і просять ухвалити ті чи інші рішення, їх ухвалюють публічно, вони обговорюються.
Петро Порошенко / Фото Getty Images
Ба більше, якщо хтось вважає, що в нас там усе тихо, то в нас інколи дуже запеклі дискусії. Тому що там усі люди з досвідом, з юридичною освітою. Там представлені всі гілки влади. Немає жодної гілки влади, яка не представлена. Верховна Рада в особі спікера нашого парламенту. Офіс генпрокурора в особі генерального прокурора. Національний банк в особі голови Нацбанку, наші розвідки, Міністерство оборони, прем'єр-міністр.
Президент, голова Офісу Президента…
Президент – окремо. Президент – це голова РНБО. Він за всіма канонами там представлений. Тривають дискусії. Наприклад, я можу сказати, що коли було голосування щодо Фірташа, Фукси, у нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась.
А частіше як буває?
Буває по-різному.
Це продиктовано юридичною позицією чи особистою?
Це продиктовано, я думаю, політичною позицією деяких членів. Але вони мають на це право.
Політична позиція – це як Разумков, маєте на увазі?
Листи голосування є документами, які зберігаються. Мине певний період і там усе буде.
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Можна буде підняти й вимагати пояснень?
Я не знаю, як це відбуватиметься. Але я можу сказати, коли починають говорити, що санкції можуть ввести тільки за терористичну діяльність – це повна нісенітниця. Потрібно дуже уважно читати закони. Я, як людина, яка закінчила академію Міністерства внутрішніх справ, намагаюсь їх дуже уважно читати, ретельно, з олівцем, підкреслювати.
Щоби закінчити з Порошенком. До вас не заходило жодних документів щодо Порошенка з пропозицією застосувати санкції?
Здався вам той Порошенко.
Люди запитують. Я переадресовую вам запитання, які хвилюють людей.
Вони хвилюються чи радіють?
По-різному.
Якщо документи подадуть в апарат РНБО, відповідно до чинного законодавства, у нас є 5 інституцій. Ми їх розглядатимемо.
Чи посадять Коломойського та чи готова Україна до наступу Росії – читайте в другій частині інтерв'ю з Олексієм Даніловим на сайті 24 каналу вже незабаром. Не пропустіть!