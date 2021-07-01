От тоді й з'явилася кішка. Вже пізніше з "плівок Віктора Медведчука" вдалося дізнатися, що й вона, й компанія-прокладка там дійсно були.

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Однак випуск не про це, а про вже іншу чорну кішку. Саме так відповів спікер парламенту Дмитро Разумков, коли у нього запитали, чому він зрадив Володимира Зеленського.

Що не так у відносинах Разумкова й Зеленського

За аналогією можемо сказати, що чорна кішка у тій темній кімнаті таки була. З огляду на те, які правки та законопроєкти підтримує Разумков і як їх потім завертає президент, вона між ними таки пробігла.



Зеленський іноді завертає законопроєкти Разумкова / Фото Офісу Президента

Коли виникли перші непорозуміння

Варто нагадати, що про перші непорозуміння у "парі" Зеленський-Разумков заговорили ще 7 місяців тому, коли вони внесли на розгляд парламенту 2 різних законопроєкти, які мали розв'язати одну спільну проблему.

Мовиться про кризову ситуацію з антикорупційним законодавством, спричинену резонансним рішенням Конституційного Суду. Проблема, як виявилось, одна, а от шляхи її вирішення у кожного були різні.

Згодом спікер вирішив активно "зайти у соцмережі" й зробив це роликом, у якому більшість побачила, без перебільшення, президентські амбіції та відтягування голосів електорату в гаранта.

Зважаючи на це, не дивно, що згодом ім'я Разумкова почало фігурувати вже й у рейтингах довіри українців до певного політика. Усе було б нічого, адже політичні амбіції – це непогано.



Разумков почав активно діяти у соцмережах / Фото Getty Images

Однак останнім часом щоразу складніше розуміти на кого працює або за кого "грає" Разумков, який зайшов у Верховну Раду під президентськими гаслами. Хоча поки й незрозуміло, як складеться доля законопроєкту про відтермінування українського дубляжу, та все ж ті, хто його лобіював, мають дякувати саме Разумкову.

"Ми 10 років моніторимо роботу парламенту. Коли ти так часто дивишся за ними, то чітко бачиш, як спікер або протягує поправку, або формально ставить її на голосування", – заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Подякувати за 2 правки, які передбачали скасування позбавлення волі за брехню у деклараціях та дозвіл не вказувати майно родичів, якщо вони про це не повідомили, не вийде.

Сваритися із Зеленським не вигідно

Хоч спікер і посприяв тому, щоб вони потрапили у президентський законопроєкт, гарант їх помітив і ветував, а нардепи його у цьому підтримали.

Сваритись з президентом собі дорожче, ще розпустить всіх туди, звідки набрав – на вулицю. Тож, як кажуть у народі, не вдалося. Тепер доведеться і відповідати, і декларувати. Що на це скажете, пане Разумков?

У часи серйозних викликів, які в різні періоди стояли перед Україною, парламент відігравав одну з ключових ролей у відстоювання інтересів держави та суспільства,

– заявив Разумков.

Ну, по-перше, не так вже й швидко – що конституційну кризу долали пів року, що невідкладний законопроєкт президента пролежав у вас з січня. Турборежимом це точно важко назвати.

По-друге, щодо інтересів суспільства та народу теж виникає спірне питання. Ви були тим єдиним членом РНБО, який не підтримав ані запровадження санкції проти каналів "112 Україна", ZIK та News One, ані накладення санкцій на їхніх власників Віктора Медведчука та Тараса Козака.



Разумков не підтримав багато важливих питань / Фото Верховної Ради

Разумков також не голосував за обмеження, введені проти 19 компаній-розробників надр. Він пояснив, що його позиція щодо цього питання проста – якщо це громадянин України, то тут мають бути не санкції, а закон. Повістка – суд – тюремний термін.

Усе б нічого, але старт судової реформи парламентарі дозволили лише 29 червня, тож попереду на нас чекає ще 5 років трансформації, якщо все задумане втілиться у життя. Однак обкрадають і насичують нас російськими тезами з екранів вже сьогодні. І тут рішення, як на мене, було правильним і за нього РНБО проголосувала більшістю голосів.

Разумкова підтримує один з телеканалів

Попри те, що Разумков говорить про свою незалежність від ЗМІ, на одному телеканалі він вже, здається, "прописався".

І знову ж таки, ну подобається йому – хай ходить. Що поганого у походеньках спікера на канал "НАШ" Євгена Мураєва, який був у "Партії регіонів", а потім одним з лідерів "Опозиційного блоку"? Та нічого, якби не от такі маніпулятивні запитання, які я чула на "112 Україна, News One та ZIK, про постійні утиски російськомовних.

На жаль, у нас не гарантують наразі використання російської мови, є мовні квоти, є омбудсмен, а президент, як гарант Конституції, у тому ж інтерв'ю згадує, що звільнив главу КСУ, щоб не скасовувати закони про мову та землю,

– мовилося на одному з телеканалів.

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Що на це сказав Разумков? Нічого, абсолютно нічого! Він покритикував мовного омбудсмена за те, що він у привітанні процитував одну зі статей Конституції не повністю, а лише перший рядок, де вказано, що державною мовою в Україні є українська.

Можна я залишу це без коментарів? Якщо так піде, то зараз і про "мальчика голенького" згадаємо і про "снігурів". Ви ж у мене розумні – самі все розумієте.