Люди, близькі до Зеленського, розповіли ЗМІ, що ця телефонна розмова – справді політично важлива подія для України. Проте наразі невідомо – скільки саме триватиме перемир'я.
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Разумков має підтримати президентські проєкти
До сьогодні між ними була "холодна війна", але вони проговорили багато конфліктних питань і домовилися, що Діма (Разумков – 24 канал) підтримає важливі президентські проєкти,
– розповіли в оточенні президента.
У статті мовиться, що Разумков почав віддалятись від команди Зеленського одразу, як сів у крісло спікера Верховної Ради. Саме тоді розпочалось напруження між головою парламенту та Офісом Президента.
Спікер наполягав на дотриманні регламенту під час "турборежиму"
Коли монобільшості запропонували ввімкнути турборежим і за одну ніч проголосувати величезний пакет, була велика дискусія за участю Зеленського і глави його Офісу Богдана. Єдиним, хто опонував такому підходу і наполягав на регламенті, був Разумков,
– зазначили джерела.
Останні пів року позиція спікера дуже часто не збігається з позицією Зеленського.
Про що мовиться:
- Саме Разумков подав альтернативний президентському законопроєкт під час кризи з КСУ.
- Спікер не голосував за кандидатури Сергія Шкарлета та Юрія Вітренка на посади міністрів.
- Разумков розкритикував законопроєкт про статус олігархів.
- Голова ВРУ був єдиним членом РНБО, що не голосував за санкції проти Тараса Козака.
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Зеленський вимагав від спікера виконати завдання команди
В Офісі Президента вважають, що Разумков порушив "політичну етику". Разом з тим кажуть, що Зеленський не воював проти Разумкова, а просто вимагав виконати завдання, з якими команда йшла на вибори у 2019 році.