Люди, близькі до Зеленського, розповіли ЗМІ, що ця телефонна розмова – справді політично важлива подія для України. Проте наразі невідомо – скільки саме триватиме перемир'я.

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Разумков має підтримати президентські проєкти

До сьогодні між ними була "холодна війна", але вони проговорили багато конфліктних питань і домовилися, що Діма (Разумков – 24 канал) підтримає важливі президентські проєкти,

– розповіли в оточенні президента.

У статті мовиться, що Разумков почав віддалятись від команди Зеленського одразу, як сів у крісло спікера Верховної Ради. Саме тоді розпочалось напруження між головою парламенту та Офісом Президента.

Спікер наполягав на дотриманні регламенту під час "турборежиму"

Коли монобільшості запропонували ввімкнути турборежим і за одну ніч проголосувати величезний пакет, була велика дискусія за участю Зеленського і глави його Офісу Богдана. Єдиним, хто опонував такому підходу і наполягав на регламенті, був Разумков,

– зазначили джерела.

Останні пів року позиція спікера дуже часто не збігається з позицією Зеленського.

Про що мовиться:

Саме Разумков подав альтернативний президентському законопроєкт під час кризи з КСУ.

Спікер не голосував за кандидатури Сергія Шкарлета та Юрія Вітренка на посади міністрів.

Разумков розкритикував законопроєкт про статус олігархів.

Голова ВРУ був єдиним членом РНБО, що не голосував за санкції проти Тараса Козака.

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Зеленський вимагав від спікера виконати завдання команди

В Офісі Президента вважають, що Разумков порушив "політичну етику". Разом з тим кажуть, що Зеленський не воював проти Разумкова, а просто вимагав виконати завдання, з якими команда йшла на вибори у 2019 році.

Цікаво! Раніше віцеспікер Руслан Стефанчук запевняв, що між Зеленським та Разумковим конфлікту немає. Мовляв, мовиться лише про різне бачення певних питань.