Люди, близкие к Зеленскому, рассказали СМИ, что этот телефонный разговор – действительно политически важное событие для Украины. Однако пока неизвестно, сколько именно продлится перемирие.
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Разумков должен поддержать президентские проекты
До сих пор между ними была "холодная война", но они проговорили много конфликтных вопросов и договорились, что Дима (Разумков – 24 канал) поддержит важные президентские проекты,
– рассказали в окружении президента.
В статье говорится, что Разумков начал отдаляться от команды Зеленского сразу, как сел в кресло спикера Верховной Рады. Именно тогда началось напряжение между председателем парламента и Офисом Президента.
Спикер настаивал на соблюдении регламента во время "турборежима"
Когда монобольшинство предложило включить турборежим и за одну ночь проголосовать огромный пакет, была большая дискуссия с участием Зеленского и главы его Офиса Богдана. Единственным, кто оппонировал такому подходу и настаивал на регламенте, был Разумков,
– отметили источники.
Последние пол года позиция спикера очень часто не совпадает с позицией Зеленского.
О чем говорится:
- Именно Разумков подал альтернативный президентский законопроект во время кризиса с КСУ.
- Спикер не голосовал за кандидатуры Сергея Шкарлета и Юрия Витренко на должности министров.
- Разумков раскритиковал законопроект о статусе олигархов.
- Председатель ВРУ был единственным членом СНБО, который не голосовал за санкции против Тараса Козака.
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Зеленский требовал от спикера выполнить задание команды
В офисе Президента считают, что Разумков нарушил "политическую этику". Вместе с тем говорят, что Зеленский не воевал против Разумкова, а просто требовал выполнить задачи, с которыми команда шла на выборы в 2019 году.