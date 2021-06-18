Люди, близкие к Зеленскому, рассказали СМИ, что этот телефонный разговор – действительно политически важное событие для Украины. Однако пока неизвестно, сколько именно продлится перемирие.

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Разумков должен поддержать президентские проекты

До сих пор между ними была "холодная война", но они проговорили много конфликтных вопросов и договорились, что Дима (Разумков – 24 канал) поддержит важные президентские проекты,

– рассказали в окружении президента.

В статье говорится, что Разумков начал отдаляться от команды Зеленского сразу, как сел в кресло спикера Верховной Рады. Именно тогда началось напряжение между председателем парламента и Офисом Президента.

Спикер настаивал на соблюдении регламента во время "турборежима"

Когда монобольшинство предложило включить турборежим и за одну ночь проголосовать огромный пакет, была большая дискуссия с участием Зеленского и главы его Офиса Богдана. Единственным, кто оппонировал такому подходу и настаивал на регламенте, был Разумков,

– отметили источники.

Последние пол года позиция спикера очень часто не совпадает с позицией Зеленского.

О чем говорится:

Именно Разумков подал альтернативный президентский законопроект во время кризиса с КСУ.

Спикер не голосовал за кандидатуры Сергея Шкарлета и Юрия Витренко на должности министров.

Разумков раскритиковал законопроект о статусе олигархов.

Председатель ВРУ был единственным членом СНБО, который не голосовал за санкции против Тараса Козака.

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Зеленский требовал от спикера выполнить задание команды

В офисе Президента считают, что Разумков нарушил "политическую этику". Вместе с тем говорят, что Зеленский не воевал против Разумкова, а просто требовал выполнить задачи, с которыми команда шла на выборы в 2019 году.

Интересно! Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук уверял, что между Зеленским и Разумковым конфликта нет. Мол, речь идет лишь о разном видении определенных вопросов.