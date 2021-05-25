Такие действия главы Верховной Рады вызвали обеспокоенность в ОП, ведь у Банковой непростые взаимоотношения с министром. Об этом сообщает издание НВ, ссылаясь на источники, близкие к Дмитрию Разумкову.
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Тем не менее, соратники спикера не считают налаженные отношения с Арсеном Аваковым "союзом против Офиса Президента".
Кроме этого, глава Рады наладил контакты с лидерами парламентских фракций "Европейской Солидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ.
Зеленский против Разумкова
В материале также рассказывается, что отношения президента Владимира Зеленского и спикера Дмитрия Разумкова разрушились осенью 2020 года.
Тогда, по данным НВ, на Банковой решили собирать голоса за увольнение действующего главы Верховной Рады с должности, но этот план провалился и окончательно разрушил взаимоотношения между политиками.
К слову, опрос социологической группы "Рейтинг", который проводили 16 – 18 мая 2021 года, свидетельствует, что Владимир Зеленский имеет самый высокий рейтинг среди политиков.
Отмечается, что если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 30% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу нашего государства.