По мнению Руслана Стефанчука, нет оснований считать, что между Разумковым и Зеленским конфликт. Однако у политиков могут быть дискуссии или разные мнения.

Однако заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук таким образом прокомментировал только те встречи Зеленского и Разумкова, на которых присутствовал.

Кстати Стефанчук считает, что есть одно формальное основание для роспуска Рады

Что говорит Стефанчук

Он отметил, что председатель парламента и президент правильно настроены, поэтому понимают, что конфликт может похоронить все общее дело.

Что касается отношений Разумкова и президента, на тех встречах, на которых я был – у меня нет оснований считать, что между ними есть какой-то конфликт,

– сказал политик.

По словам Стефанчука, когда говорится о государственном управлении, будет выигрывать тот, кто в основу своего приоритета поставит необходимость достижения конечной цели, чем выяснение каких-то вот внутренних причин.

Слухи о конфликте между Разумковым и Зеленским: что известно