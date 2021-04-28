Стефанчук рассказал, есть ли конфликт между Зеленским и Разумковым
По мнению Руслана Стефанчука, нет оснований считать, что между Разумковым и Зеленским конфликт. Однако у политиков могут быть дискуссии или разные мнения.
Источник:"Украинская правда"
Однако заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук таким образом прокомментировал только те встречи Зеленского и Разумкова, на которых присутствовал.
Кстати Стефанчук считает, что есть одно формальное основание для роспуска Рады
Что говорит Стефанчук
Он отметил, что председатель парламента и президент правильно настроены, поэтому понимают, что конфликт может похоронить все общее дело.
Что касается отношений Разумкова и президента, на тех встречах, на которых я был – у меня нет оснований считать, что между ними есть какой-то конфликт,
– сказал политик.
По словам Стефанчука, когда говорится о государственном управлении, будет выигрывать тот, кто в основу своего приоритета поставит необходимость достижения конечной цели, чем выяснение каких-то вот внутренних причин.
Слухи о конфликте между Разумковым и Зеленским: что известно
- В феврале 2021 года СМИ писали, что якобы Зеленский хочет заменить Разумкова на Стефанчука. Мол, президента пугает самостоятельность действующего спикера.
- Кроме того, в Офисе Президента заявляли, что Зеленского совершенно не смущает то, что Разумков приблизился к нему в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты.
- В марте политолог Николай Давидюк предположил, что якобы Разумков раздражает Зеленского.
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