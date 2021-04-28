В Конституции есть четко прописанные основания для роспуска Верховной Рады. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук отмечает, формально одна такая причина уже есть, однако используют ли ее – это вопрос к президенту.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью. Он объяснил – говорится о том, что парламент не работал с декабря по январь из-за карантина.

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Отсутствие работы в течение 30 дней – основание для роспуска

Я как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась больше 30 дней. То есть и это является формальным основанием для таких вещей,

– отметил Стефанчук.

Заместитель главы Верховной Рады напомнил, что президент отметил: пока нардепы будут выполнять работу эффективно – и весь парламент будет работать. Что касается самого Стефанчука, то с ним вопрос о роспуске не поднимали.

"Я думаю, что вряд ли новая Верховная Рада позволит настолько эффективно выполнять на законодательном уровне программу президента, как это возможно сейчас", – добавил политик.

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Стефанчук болел коронавирусом в конце 2020 года

Отметим, что Руслан Стефанчук переболел коронавирусом в ноябре – декабре 2020 года. На больничном он был почти три недели. В это время инфицировался и спикер Дмитрий Разумков, поэтому обязанности главы Верховной Рады исполняла вице-спикер Елена Кондратюк.