Стефанчук рассказал, что статус олигарха будут определять по нескольким параметрам
Статус олигарха будут определять по семи параметрам. Они будут указаны в соответствующем законопроекте, который анонсировал президент Владимир Зеленский.
Источник:"Украинская правда"
В законопроекте пропишут, кто такой олигарх и по каким параметрам его будут определять. Об этом рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Параметры для определения статуса олигарха
По словам Стефанчука, это будут финансовые параметры, влияние на политическую сторону и тому подобное. Кроме того, будет возможность измерения политического влияния.
Стефанчук рассказал, что олигархом будут считать того, кто будет подпадать под 3 или более параметров.
Какие последствия это будет иметь для олигархов
К олигарху, который попадет под эти критерии, применят соответствующие санкции. Таким образом человек потеряет один или два из этих параметров. Заместитель добавил, что речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".
Что этому предшествовало
- Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- По словам главы государства, влияние олигархов допустить нельзя.
- Над инициативой будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.
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