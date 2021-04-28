Статус олигарха будут определять по семи параметрам. Они будут указаны в соответствующем законопроекте, который анонсировал президент Владимир Зеленский.

В законопроекте пропишут, кто такой олигарх и по каким параметрам его будут определять. Об этом рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Параметры для определения статуса олигарха

По словам Стефанчука, это будут финансовые параметры, влияние на политическую сторону и тому подобное. Кроме того, будет возможность измерения политического влияния.

Стефанчук рассказал, что олигархом будут считать того, кто будет подпадать под 3 или более параметров.

Какие последствия это будет иметь для олигархов

К олигарху, который попадет под эти критерии, применят соответствующие санкции. Таким образом человек потеряет один или два из этих параметров. Заместитель добавил, что речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".

Что этому предшествовало