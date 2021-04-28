Статус олігарха визначатимуть за сімома параметрами. Вони будуть зазначені у відповідному законопроєкті, який анонсував президент Володимир Зеленський.

У законопроєкті пропишуть, хто такий олігарх та за якими параметрами його визначатимуть. Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Параметри для визначення статусу олігарха

За словами Стефанчука, це будуть фінансові параметри, вплив на політичну сторону тощо. Крім того, буде можливість вимірювання політичного впливу.

Стефанчук розповів, що олігархом вважатимуть того, хто підпадатиме під 3 чи більше параметрів.

Які наслідки це матиме для олігархів

До олігарха, який потрапить під ці критерії, застосують відповідні санкції. Таким чином людина втратить один чи два з цих параметрів. Заступник додав, що мовиться про "якийсь вид юридичної відповідальності".

Що цьому передувало