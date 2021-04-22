Майже половина українців вважає, що домінування олігархів є найбільшою небезпекою для суспільства. Крім того, третина населення думає, що їх слід "розкуркулити".

Українці вважають, що необхідно націоналізувати власність олігархів, яку ті отримали у незаконний спосіб. Таку думку підтримують 28,5% опитаних. Цікаво "Брудні долари": у США опублікували велике розслідування про Коломойського Що є найнебезпечнішим для українського суспільства Олігархи – 47,1% опитаних;

залежність від Росії – 36,3%;

залежність від західних країн – 32%;

державний контроль над економікою – 18,2%;

не визначились з відповіддю – 9,8%. Що Україні робити з олігархами "Розкуркулити" олігархів, націоналізувавши власність, яку вони отримали незаконним шляхом – 28,5% опитаних;

обмежити вплив олігархів на політичні процеси – 22,1%;

обмежити монопольний вплив олігархів на стратегічні галузі – 17,1%;

налагодити співробітництва між великим бізнесом та державою – 14,5%;

нічого не робити – 2,6%;

не визначились із відповіддю – 15,3%. Як олігархи впливають на державу Половина населення вважає, що жоден олігарх не впливає позитивно на Україну. Водночас найкращим вважають вплив Рената Ахметова (35,3%), Петра Порошенка (15,9%) та Віктора Пінчука (12,8%). Зверніть увагу! Опитування проводила компанія Active Group 20 – 21 березня 2021 року методом CATI. Географія: вся територія України, крім окупованих регіонів. Загалом опитали 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.