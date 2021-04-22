Олігархи – найбільша небезпека для суспільства: дані опитування
Майже половина українців вважає, що домінування олігархів є найбільшою небезпекою для суспільства. Крім того, третина населення думає, що їх слід "розкуркулити".
Джерело:Active group
Українці вважають, що необхідно націоналізувати власність олігархів, яку ті отримали у незаконний спосіб. Таку думку підтримують 28,5% опитаних.
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Що є найнебезпечнішим для українського суспільства
- Олігархи – 47,1% опитаних;
- залежність від Росії – 36,3%;
- залежність від західних країн – 32%;
- державний контроль над економікою – 18,2%;
- не визначились з відповіддю – 9,8%.
Що Україні робити з олігархами
- "Розкуркулити" олігархів, націоналізувавши власність, яку вони отримали незаконним шляхом – 28,5% опитаних;
- обмежити вплив олігархів на політичні процеси – 22,1%;
- обмежити монопольний вплив олігархів на стратегічні галузі – 17,1%;
- налагодити співробітництва між великим бізнесом та державою – 14,5%;
- нічого не робити – 2,6%;
- не визначились із відповіддю – 15,3%.
Як олігархи впливають на державу
Половина населення вважає, що жоден олігарх не впливає позитивно на Україну. Водночас найкращим вважають вплив Рената Ахметова (35,3%), Петра Порошенка (15,9%) та Віктора Пінчука (12,8%).
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