Амеранське видання Pittsburgh Post-Gazette оприлюднило детальне розслідування щодо Ігоря Коломойського. Там мовиться про незаконні оборудки українського олігарха у США.

Журналістам вдалося вийти на масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, які контролюють Коломойський та його бізнес-партнери.

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Для цього вони дослідили сотні судових документів, яких не було раніше у відкритому доступі, звіти федеральних розслідувальних органів, а також низку інших даних.

Про що мовиться у розслідуванні

"Прокурори заявляють, що Коломойський таємно придбав десяток інших сталеливарних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу", – наголосили у Pittsburgh Post-Gazette.

У 2006 – 2016 роках олігарх та його партнери володіли 13 сталеливарними заводами у США.

Вони придбали ці підприємства за гроші, незаконно виведені з українського "Приватбанку".

Коломойський заволодів й 4 офісними вежами у Клівленді та розкішним готелем з 484 номерами.

Що відомо про обвинувачення Коломойському Раніше Мін'юст США обвинуватив Коломойського та Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання офісної багатоповерхівки



У серпні 2020 року американський Мін'юст звинуватив українського олігарха у розкраданні та відмиванні мільярдів доларів. Детальніше – Раніше Мін'юст США обвинуватив Коломойського та Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання офісної багатоповерхівки у Клівленді. У серпні 2020 року американський Мін'юст звинуватив українського олігарха у розкраданні та відмиванні мільярдів доларів. Детальніше – за посиланням.

Проблеми з дотриманням безпеки

Як зауважили розслідувачі, до заводів, які контролював Коломойський, були серйозні зауваження щодо рівня дотримання техніки безпеки.

Через це, на жаль, їхні працівники часто отримували травми. Потім вони зіштовхувалися зі складнощами при отриманні виплат. Все через порушення у процедурі податкових відрахувань.

Чимало підприємств врешті довелося закрити, зокрема – через неналежне управління. Через це багато місцевих мешканців втратили робочі місця.

Все це демонструє небезпечні наслідки, які фінансові злочини, такі як відмивання грошей, можуть мати для звичайних людей,

– підкреслили у виданні.

Й пояснили, що мовиться про скорочення витрат, зневагу та брак інвестицій, коли "будівлі і робочі місця використовуються для відмивання готівки".