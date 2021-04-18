Американское издание Pittsburgh Post-Gazette обнародовало детальное расследование в отношении Игоря Коломойского. Там говорится о незаконных сделках украинского олигарха в США.

Журналистам удалось выйти на масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, которые контролируют Коломойский и его бизнес-партнеры.

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Для этого они исследовали сотни судебных документов, которых не было ранее в открытом доступе, отчеты федеральных расследовательских органов, а также ряд других данных.

О чем говорится в расследовании

"Прокуроры заявляют, что Коломойский тайно приобрел десяток других сталелитейных заводов в небольших городах от Огайо до Техаса", – отметили в Pittsburgh Post-Gazette.

В 2006 – 2016 годах олигарх и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в США.

Они приобрели эти предприятия за деньги, незаконно выведенные из украинского "Приватбанка".

Коломойский завладел и 4 офисными башнями в Кливленде и роскошным отелем с 484 номерами.

Что известно об обвинении Коломойскому Ранее Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения офисной многоэтажки в Кливленде. В августе 2020 года американский Минюст обвинил украинского олигарха в хищении и отмывании миллиардов долларов. Подробнее – по ссылке.

Проблемы с соблюдением безопасности

Как отметили расследователи, к заводам, которые контролировал Коломойский, были серьезные замечания относительно уровня соблюдения техники безопасности.

Из-за этого, к сожалению, их работники часто получали травмы. Затем они сталкивались со сложностями при получении выплат. Все из-за нарушений в процедуре налоговых отчислений.

Многие предприятия в итоге пришлось закрыть, в частности – из-за ненадлежащего управления. Из-за этого многие местные жители потеряли рабочие места.

Все это демонстрирует опасные последствия, которые финансовые преступления, такие как отмывание денег, могут иметь для обычных людей,

– подчеркнули в издании.

И объяснили, что речь идет о сокращении расходов, пренебрежении и нехватке инвестиций, когда "здания и рабочие места используются для отмывания наличных".

Справка. В Pittsburgh Post-Gazette отметили, что действия Коломойского расследуют правоохранители в Соединенных Штатах Америки.

Санкции США против Коломойского: коротко

В начале марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха и членов его семьи. Поэтому им теперь запрещен въезд в страну.

Минюст США подозревает бизнесмена в отмывании средств. В Госдепартаменте объяснили, что располагают достоверной информацией о причастности олигарха к значительной коррупции.