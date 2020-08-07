Игоря Коломойского в США обвинили в хищении миллиардов долларов из "Приватбанка", который ранее был в собственности украинского олигарха. Более того, эти деньги, как убеждены в американском минюсте, затем через значительное количество компаний отмывали по всему миру.

Об обвинении украинского олигарха Игоря Коломойского от министерства юстиции США 6 августе рассказали в издании The Washigton Post . Соответствующее заявление содержится и на официальном сайте ведомства.

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Более года федеральные агенты отслеживали пути сотен миллионов долларов, отправленных в США компаниями Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. За эти деньги купили, например, объекты недвижимости, среди которых и четыре небоскреба в Кливленде (примерно в период 2008 – 2016).

Издание со ссылкой на американский минюст пишет, что Коломойский и Боголюбов:

"Украли в "Приватбанке" столько денег, что Национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны".

Поэтому 6 августа министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского:

В краже миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел,

А еще и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.

Напомним Отмывание денег "Приватбанка" в США: сумму иска на Коломойского и Боголюбова увеличили