4 августа агенты ФБР провели обыски в офисе компании Optima Management в Кливленде, штат Огайо, которую связывают с Игорем Коломойским. Они расследуют отмывание средств и денежные махинации.

В чем подозревают Коломойского

Компания насчитывает около 55 объектов недвижимости. По данным журналистов телеканала Fox News, именно через эту компанию олигарх скупал недвижимость в США. В апреле 2019 года ФБР начало расследование дела с возможными финансовыми преступлениями украинского бизнесмена. Подробнее об этом в эфире 24 канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко.

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"Схема, по которой отмывались средства через компании в США, является чрезвычайно сложной, ведь финансовые преступления всегда хорошо продуманы. Поэтому главные детали все же нужно оставить на усмотрение ФБР. В общем, моя мысль такова: Коломойский приобрел завод в штате Огайо, по разной информации, он собирался перевезти часть оборудования завода в Украину, однако, так и не сделал этого. На этот завод он продавал ферросплавы по завышенной цене, а уже в Детройте продавал сам продукт по заниженной цене. Таким образом он выводил определенные средства", - отметил он.

По его словам, этим заводом Игорь Коломойский владел вместе с бывшим гражданином Украины Вадимом Шульманом, который был его партнером в металлургическом бизнесе. Коломойский вроде бы владел заводом вместе с Шульманом, но выводил деньги так, чтобы с партнером не рассчитываться.

Также у них были совместные проекты: вместе с Шульманом Коломойский продал российским бизнесменам – Роману Абрамовичу и Александру Абрамову – весь металлургический бизнес. А деньги, которые должен был получить Шульман, он ему так и не отдал. Впоследствии оказалось, что он рассчитывался деньгами, которые брал в кредит в "Приватбанке". То есть происходили так называемые махинации, которые, конечно, еще должны быть подтверждены судом,

– отметил Лещенко.

Согласно информации журналиста, деньги, которые Коломойский должен был отдавать партнеру, он вкладывал в недвижимость в городе Кливленд, которая якобы и была легализацией мошенничества.

"Сейчас Шульман устроил Коломойскому проблему, он обратился в суд в Майами. Именно в Майами живет партнер украинского олигарха, гражданин Америки Мордехай Корф, которого вызвали в суд и дали ему 2 варианта: врать под присягой или говорить правду. Наконец Корф назвал перечень всех компаний Коломойского в Америке, чтобы избежать собственного ареста", – рассказал экс-депутат.

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После того, как Корф дал показания в Майами, Шульман обратился к ФБР и предоставил им необходимые доказательства против Коломойского. Впоследствии ФБР Майами начали расследование уже вместе с Кливлендом. Оказалось, что фирмы, которые были идентифицированы в суде Майами отмывали средства через рынок недвижимости уже в Кливленде. Таким образом начались обыски.

Что грозит Коломойскому

По словам Лещенко, большое жюри США запросило информацию о Коломойском. Как известно, этот орган одобряет официальное обвинение, то есть подозрение. Это означает, что началось серьезное расследование.

4 года назад я встречался с группой ФБР, которая работает в Кливленде, и уже тогда они интересовались Коломойским и его оффшорными компаниями. То есть именно в Кливленде есть эпицентр, который занимается расследованиями против Коломойского,

– пояснил он.

"Если Коломойскому будет предъявлено подозрение, то, во-первых, он не сможет выехать ни в одну страну мира. Во-вторых, в США его сразу же высадят из самолета и арестуют. И в-третьих, в Украину будет отправлен запрос на его экстрадицию. Здесь уже решение о том, отдавать ли его США, будет за нашим государством. В частности, в случае сообщения о подозрении, на Украину будет оказываться международное давление с условием или судить Коломойского самим, или выдать США", – подытожил Сергей Лещенко.