4 серпня агенти ФБР провели обшуки в офісі компанії Optima Management в Клівленді, штат Огайо, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Вони розслідують відмивання коштів та грошові махінації.

В чому підозрюють Коломойського

Компанія нараховує близько 55 об'єктів нерухомості. За даними журналістів телеканалу Fox News, саме через цю компанію олігарх скуповував нерухомість у США. В квітні 2019 року ФБР розпочало розслідування справи з можливими фінансовими злочинами українського бізнесмена. Детальніше про цю справу в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко.

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"Схема, за якою відмивалися кошти через компанії в США, є надзвичайно складною, адже фінансові злочини завжди добре продумані. Тож головні деталі все ж таки потрібно залишити на розсуд ФБР. Загалом моя думка така: Коломойський придбав завод в штаті Огайо, згідно із різною інформацією, він збирався перевезти частину обладнання заводу в Україну, однак, так і не зробив цього. На цей завод він продавав феросплави із завищеною ціною, а вже в Детройті продавав сам продукт за заниженою ціною. У такий спосіб він виводив певні кошти", – зазначив він.

За його словами, цим заводом Ігор Коломойський володів разом із колишнім громадянином України Вадимом Шульманом, який був його партнером в металургійному бізнесі. Коломойський начебто володів заводом разом із Шульманом, але виводив гроші так, аби із партнером не розраховуватись.

Також у них були спільні проєкти: разом із Шульманом Коломойський продав російським бізнесменам – Роману Абрамовичу та Олександру Абрамову – весь металургійний бізнес. А гроші, які мав отримати Шульман, він йому так і не віддав. Згодом виявилося, що він розраховувався грошима, які брав у кредит в "Приватбанку". Тобто відбувалися так звані махінації, які, звичайно, ще мають бути підтверджені судом,

– зазначив Лещенко.

Згідно з інформацією журналіста, гроші, які Коломойський повинен був віддавати партнеру, він вкладав в нерухомість у місті Клівленд, яка нібито і була легалізацією шахрайства.

"Наразі Шульман влаштував Коломойському проблему, він звернувся до суду в Маямі. Саме в Маямі живе партнер українського олігарха, громадянин Америки Мордехай Корф, якого викликали в суд і дали йому 2 варіанти: брехати під присягою або казати правду. Зрештою Корф назвав перелік всіх компаній Коломойського в Америці, аби уникнути власного арешту", – розповів ексдепутат.

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Після того, як Корф дав свідчення в Маямі, Шульман звернувся до ФБР і надав їм необхідні докази проти Коломойського. Згодом ФБР Маямі почали розслідування вже разом із Клівлендом. Виявилося, що фірми, які були ідентифіковані в суді Маямі відмивали кошти через ринок нерухомості вже в Клівленді. У такий спосіб почалися обшуки.

Що загрожує Коломойському

За словами Лещенка, велике журі США запитало інформацію про Коломойського. Як відомо, цей орган схвалює офіційне обвинувачення, тобто підозру. Це означає, що почалося серйозне розслідування.

4 роки тому я зустрічався з групою ФБР, які працюють в Клівленді, і вже тоді вони цікавилися Коломойським та його офшорними компаніями. Тобто саме в Клівленді є епіцентр, який займається розслідуваннями проти Коломойського,

– пояснив він.

"Якщо Коломойському буде висунуто підозру, то, по-перше, він не зможе виїхати в жодну країну світу. По-друге, в США його одразу ж висадять з літака і арештують. І по-третє, в Україну буде надіслано запит на його екстрадицію. Тут вже рішення щодо того, чи віддавати його США, буде за власне за нашою державою. Зокрема, у випадку повідомлення про підозру, на Україну буде міжнародний тиск з умовою або судити Коломойського самим, або видати США", – підсумував Сергій Лещенко.