ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії, пов’язаної з Коломойським
Співробітники ФБР США 4 серпня провели обшук в офісі ріелторської компанії в центрі Клівленда. Її пов’язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.
Слідчі дії 4 серпня провели в офісі компанії Optima Management Group, розташованому в хмарочосі One Cleveland Center, пише Cleveland.
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Влада Клівленда проводить широкомасштабне розслідування щодо українського олігарха Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, Коломойський є акціонером Optima Management Group. Компанія володіє нерухомістю у Клівленді (штат Огайо).
Що відомо про Optima Management
- Коломойський та його партнери по компанії є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості.
- За інформацією Miami Herald, аби скупити активи Optima витратила приблизно 250 мільйонів доларів.
- Партнери Коломойського з інвестицій у Сполучених Штатах — Мордехай Корф (Мотті) і Урі Лейбер. Вони є вихідцями з єврейської громади штату Флорида.