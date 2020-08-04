Співробітники ФБР США 4 серпня провели обшук в офісі ріелторської компанії в центрі Клівленда. Її пов’язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Слідчі дії 4 серпня провели в офісі компанії Optima Management Group, розташованому в хмарочосі One Cleveland Center, пише Cleveland. Читайте також Відмивання грошей "Приватбанку" у США: суму позову на Коломойського і Боголюбова збільшили Влада Клівленда проводить широкомасштабне розслідування щодо українського олігарха Ігоря Коломойського. Нагадаємо, Коломойський є акціонером Optima Management Group. Компанія володіє нерухомістю у Клівленді (штат Огайо). Що відомо про Optima Management Коломойський та його партнери по компанії є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості.

За інформацією Miami Herald, аби скупити активи Optima витратила приблизно 250 мільйонів доларів.

Партнери Коломойського з інвестицій у Сполучених Штатах — Мордехай Корф (Мотті) і Урі Лейбер. Вони є вихідцями з єврейської громади штату Флорида.