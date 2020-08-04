Сотрудники ФБР США 4 августа провели обыск в офисе риелторской компании в центре Кливленда. Ее связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Следственные действия 4 августа провели в офисе компании Optima Management Group, расположенном в небоскребе One Cleveland Center, пишет Cleveland. Читайте также Отмывание денег "Приватбанка" в США: сумму иска на Коломойского и Боголюбова увеличили Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Напомним, Коломойский является акционером Optima Management Group. Компания владеет недвижимостью в Кливленде (штат Огайо). Что известно об Optima Management Коломойский и его партнеры по компании являются крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости.

По информации Miami Herald, чтобы скупить активы Optima потратила примерно 250 миллионов долларов.

Партнеры Коломойского по инвестициям в Соединенных Штатах – Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер. Они являются выходцами из еврейской общины штата Флорида.