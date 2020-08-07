Ігоря Коломойського у США звинуватили в розкраданні мільярдів доларів із "Приватбанку", який раніше був у власності українського олігарха. Ба більше, ці гроші, як переконані в американському мін'юсті, потім через значну кількість компаній відмивали по всьому світу.

Про звинувачення у бік українського олігарха Ігоря Коломойського від міністерства юстиції США 6 серпні розповіли у виданні The Washigton Post. Відповідна заява міститься й на офіційному сайті відомства.

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Понад рік федеральні агенти відстежували шляхи сотень мільйонів доларів, відправлених у США компаніями Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова. За ці гроші купили, наприклад, об'єкти нерухомості, серед яких і чотири хмарочоси у Клівленді (приблизно у період 2008 – 2016 років).

Видання з посиланням на американський мін'юст пише, що Коломойський та Боголюбов:

"Вкрали у "Приватбанку" стільки грошей, що Національний банк країни був змушений виплатити установі 5,5 мільярда доларів допомоги, аби запобігти економічній кризі для всієї країни".

Тож 6 серпня міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського:

В крадіжці мільярдів доларів з банку, яким він колись володів,

доларів з банку, яким він колись володів, А ще й у використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США і в усьому світі.

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Про те, що Коломойський перебуває під слідством у США, стало відомо ще на початку 2020 року. А 4 серпня ФБР здійснили обшук в офісі рієлторської компанії в центрі Клівленда, яку пов’язують з Коломойським.