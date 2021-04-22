Почти половина украинцев считает, что доминирование олигархов является наибольшей опасностью для общества. Кроме того, треть населения думает, что их следует "раскулачить".

Украинцы считают, что необходимо национализировать собственность олигархов, которую те получили незаконным образом. Такое мнение поддерживают 28,5% опрошенных. Интересно "Грязные доллары": в США опубликовали большое расследование о Коломойском Что является самым опасным для украинского общества Олигархи – 47,1% опрошенных;

зависимость от России – 36,3%;

зависимость от западных стран – 32%;

государственный контроль над экономикой – 18,2%;

не определились с ответом – 9,8%. Что Украине делать с олигархами "Раскулачить" олигархов, национализировав собственность, которую они получили незаконным путем – 28,5% опрошенных;

ограничить влияние олигархов на политические процессы – 22,1%;

ограничить монопольное влияние олигархов на стратегические отрасли – 17,1%;

наладить сотрудничества между крупным бизнесом и государством – 14,5%;

ничего не делать – 2,6%;

не определились с ответом – 15,3%. Как олигархи влияют на государство Половина населения считает, что ни один олигарх не влияет положительно на Украину. В то же время лучшим считают влияние Рината Ахметова (35,3%), Петра Порошенко (15,9%) и Виктора Пинчука (12,8%). Обратите внимание! Опрос проводила компания Active Group 20 – 21 марта 2021 года методом CATI. География: вся территория Украины, кроме оккупированных регионов. В целом опросили 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.