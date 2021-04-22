Олигархи – самая большая опасность для общества: данные опроса
Почти половина украинцев считает, что доминирование олигархов является наибольшей опасностью для общества. Кроме того, треть населения думает, что их следует "раскулачить".
Источник:Active group
Украинцы считают, что необходимо национализировать собственность олигархов, которую те получили незаконным образом. Такое мнение поддерживают 28,5% опрошенных.
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Что является самым опасным для украинского общества
- Олигархи – 47,1% опрошенных;
- зависимость от России – 36,3%;
- зависимость от западных стран – 32%;
- государственный контроль над экономикой – 18,2%;
- не определились с ответом – 9,8%.
Что Украине делать с олигархами
- "Раскулачить" олигархов, национализировав собственность, которую они получили незаконным путем – 28,5% опрошенных;
- ограничить влияние олигархов на политические процессы – 22,1%;
- ограничить монопольное влияние олигархов на стратегические отрасли – 17,1%;
- наладить сотрудничества между крупным бизнесом и государством – 14,5%;
- ничего не делать – 2,6%;
- не определились с ответом – 15,3%.
Как олигархи влияют на государство
Половина населения считает, что ни один олигарх не влияет положительно на Украину. В то же время лучшим считают влияние Рината Ахметова (35,3%), Петра Порошенко (15,9%) и Виктора Пинчука (12,8%).
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