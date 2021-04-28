У Конституції є чітко прописані підстави для розпуску Верховної Ради. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук наголошує, формально одна така причина вже є, проте чи використають її – це питання до президента.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю. Він пояснив – мовиться про те, що парламент не працював з грудня по січень через карантин.

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Відсутність роботи протягом 30 днів – підстава для розпуску

Я якраз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася більше ніж 30 днів. Тобто і це є формальною підставою для таких речей,

– зауважив Стефанчук.

Заступник голови Верховної Ради нагадав, що президент зазначив: поки нардепи виконуватимуть роботу ефективно – і весь парламент буде працювати. Щодо самого Стефанчука, то з ним питання про розпуск не підіймали.

"Я думаю, що навряд чи нова Верховна Рада дозволить настільки ефективно виконувати на законодавчому рівні програму президента, як це можливо зараз", – додав політик.

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Стефанчук хворів на коронавірус наприкінці 2020 року

Зазначимо, що Руслан Стефанчук перехворів коронавірусом у листопаді – грудні 2020 року. На лікарняному він був майже три тижні. У цей час інфікувався і спікер Дмитро Разумков, отож обов'язки голови Верховної Ради виконувала віцеспікерка Олена Кондратюк.