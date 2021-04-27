Высокий уровень доверия среди украинцев продолжает сохраняться к армии. Это – единственный институт, который имеет положительный баланс доверия.

Такие данные приводит Украинский институт будущего, ссылаясь на результаты нового опроса.

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Уровень доверия к госинститутам

Согласно данным опроса, армия остается единственным институтом, которому граждане доверяют. Количество тех, кто ей доверяет, на 20% превышает долю тех, кто не доверяет ВСУ. Между тем все остальные институты имеют отрицательный баланс доверия. Среди них сравнительно лучшие показатели демонстрируют СМИ и патрульная полиция.

Самые низкие показатели доверия имеют:

Верховная Рада;

Антикоррупционный суд.

Как объяснили в Украинском институте будущего, антикоррупционные органы – НАБУ и САП – сейчас имеют баланс доверия -60% при -67% во второй волне. Пока трудно говорить, это ситуативное колебание или же тенденция к уменьшению доверия. Ответ в институте смогут дать только после нескольких волн.

Что известно об опросе? Опрос проводили в течение 9 – 18 апреля 2021 года. Метод опроса – face-to-face. Количество респондентов – 2400. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.



Динамика доверия к украинским институтам / Данные Украинского института будущего