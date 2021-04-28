На думку Руслана Стефанчука, немає підстав вважати, що між Разумковим та Зеленським є конфлікт. Однак у політиків можуть бути дискусії або різні думки.

Однак заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук таким чином прокоментував лише ті зустрічі Зеленського та Разумкова, на яких був присутній.

До речі Стефанчук вважає, що є одна формальна підстава для розпуску Ради

Що каже Стефанчук

Він зазначив, що голова парламенту та президент правильно налаштовані, тому розуміють, що конфлікт може похоронити всю загальну справу.

Що стосується відносин Разумкова і президента, на тих зустрічах, на яких я був – в мене немає підстав вважати, що між ними є якийсь конфлікт,

– сказав політик.

За словами Стефанчука, коли мовиться про державне управління, буде вигравати той, хто в основу свого пріоритету поставить необхідність досягнення кінцевої мети, аніж з’ясування якихось от внутрішніх причин.

Чутки про конфлікт між Разумковим та Зеленським: що відомо