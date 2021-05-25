Про розмову Зеленського та Разумкова щодо намірів спікера Ради йти у президенти виданню розповів високопоставлений співробітник Офісу Президента.

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Зеленський питав у Разумкова про плани йти у президенти

Президент прямо запитував Діму (Дмитра Разумкова – 24 канал): чи готується він до виборів, навіщо їздить по країні з промотурами та про що говорить з главами ОДА? На кожне з питань той відмовчується,

– розповів співрозмовник.

Та уточнив, що проблем діалогу зі спікером Ради немає, лише питання балотування у президенти є своєрідним табу.

В Офісі Президента також помітили, що глава парламенту не лише зачастив на телемайданчики, але і регулярно відвідує великі підприємства в регіонах. Під час візитів спікер знайомиться з місцевою владою та веде перемовини з главами облдержадміністрацій, не погоджуючи лінію своєї поведінки з Банковою.

Разумков порушив кодекс Зе-команди

Крім того, соратники Зеленського пояснили виданню, що Разумков ще й порушив неписаний кодекс Зе-команди.

"Ніхто з 10 людей найближчого кола президента, які отримали найвищі посади в державі, не розпочав будувати особисту кар'єру. Разумков вирішив, що він – особливий", – додало джерело.

До слова, наявність президентських амбіцій у спікера виданню підтвердили 2 джерела в його найближчому оточенні. Там вважають, що Зеленський "занадто болісно сприймає прагнення голови Ради бути незалежним політиком, зокрема мати право висуватись у президенти".