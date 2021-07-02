Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю програми "Перші особи". Водночас він наголосив, що питання "посадки" – не до РНБО.

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"Ми не є органом, який саджає чи випускає", – наголосив Данілов.

Про санкції США

Усього, за його словами, в Україні є 130 громадян, які перебувають під санкціями безпосередньо Мінфіну США. Там трохи інша ситуація. Ще 4 особи – під санкціями Держдепу.

Ми на засіданні Ради нацбезпеки дали доручення всім відповідним органам відпрацювати та з'ясувати обставини – на підставі чого ці санкції застосували,

– пояснив секретар РНБО.

Розвідка потужно працює, – Данілов

Водночас наприкінці червня відбулась активна співпраця з партнерами США з цього питання. Зараз встановили, що зі 130 людей, які отримали санкції Мінфіну:

127 – живі;

3 – на жаль, померли.

"Щодо 100 з них РНБО вже ввела санкції. Щодо решти – отримуємо додаткову інформацію від наших партнерів. Але ми спираємось не тільки на ці дані – у нас потужно працює розвідка саме в цьому напрямку", – заявив Данілов.

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Від них є окрема інформація щодо 9 осіб, які перешкоджали виборам у Сполучених Штатах, але це окрема ситуація. "Така діяльність заважає країні й ми маємо на це обов'язково реагувати", – пояснив він.

Уже після отримання й перевірки документів усіх спецслужб на засіданні РНБО вирішать, як саме це відбудеться. Мовиться не лише про перевірку Коломойського, Дубінського та Деркача, а всіх людей, які перебувають під санкціями США.

Увага! Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також дивіться трансляцію на ютубі.

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Санкції США проти Коломойського

У грудні 2020 року Мін'юст США звинуватив Коломойського та Геннадія Боголюбова у використання незаконно привласнених коштів "Приватбанку" для придбання офісу в Клівленді, що в Огайо.

Таке ж звинувачення Мін'юст США висунув у серпні. Мовилося про комерційну нерухомість олігархів у Луїсвіллі та Далласі.

Також у грудні компанія Optima 55 Public Square LLC у Штатах, яку пов'язують з Коломойським, оголосила дефолт за боргом 18,5 мільйона доларів.

США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського 5 березня 2021 року. Йому тепер не можна в'їжджати до Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.

США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу