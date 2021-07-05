Про це в інтерв'ю програми "Перші особи" розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він заперечив інформацію про те, що контроль над трубою начебто перейшов у руки Ігоря Коломойського.
До теми Отримуємо додаткову інформацію, – Данілов відповів, чи посадять Коломойського
"Труба Медведчука" підконтрольна Коломойському?
Нафтопровід "Самара – Західний напрям", який фактично контролювали компанії олігарха Віктора Медведчука, за рішенням суду повернувся під державний контроль. Однак деякі експерти переконані, що насправді труба перейшла у руки Ігоря Коломойського.
Це фактично можна вважати доказом, що деолігархізація, яку задекларував президент, може вилитись у перерозподіл активів від старих олігархів до нових.
Ніякого стосунку до Ігоря Валерійовича (Коломойського – 24 канал) ця труба не має. Вона буде державницькою трубою, у державницькій власності. Вона буде для держави України заробляти гроші,
– запевнив Данілов.
Він наголосив, що труба стала підконтрольною Медведчуку під час війни на Сході, а це неприпустимі речі. Усі кулуарні домовленості, які тоді почали впроваджувати, є небезпечними у сучасній політиці.
Нафтопровід Медведчука: коротко про головне
- Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям" називають "трубою Медведчука", адже його контролювали компанії із орбіти олігарха.
- Робота нафтопроводу приносила олігарху прибутки, які використовувались на фінансування бойовиків на Донбасі, а також проросійських медіа.
- 19 лютого РНБО доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу. Вже 21 лютого Володимир Зеленський ввів рішення у дію.
Олексій Данілов розповів про "трубу Медведчука": дивіться відео