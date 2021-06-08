Про це виданню повідомили у пресслужбі суду. Там також додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.

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Щодо "труби Медведчука" відкрили справу

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок",

– йдеться у повідомленні.

Цю інформацію у межах форуму "Демократія в дії" журналістам підтвердив і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, є підозрювані в цій справі. Вчора (7 червня – 24 канал) Господарський суд Житомирської області відкрив провадження", – заявив він.

Нагадаємо, нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям" має ділянку на території України довжиною 1 433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю й тягнеться до західного кордону.

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Що відомо про нафтопровід "Самара – Західний напрям"