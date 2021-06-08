Про це виданню повідомили у пресслужбі суду. Там також додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.
Читайте також Медведчук просив Кремль обміняти "трубу" на завод Порошенка в Криму, – Bihus.Info
Щодо "труби Медведчука" відкрили справу
Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок",
– йдеться у повідомленні.
Цю інформацію у межах форуму "Демократія в дії" журналістам підтвердив і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
"Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, є підозрювані в цій справі. Вчора (7 червня – 24 канал) Господарський суд Житомирської області відкрив провадження", – заявив він.
Нагадаємо, нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям" має ділянку на території України довжиною 1 433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю й тягнеться до західного кордону.
Зверніть увагу Сприяння української влади та вказівки ФСБ: як Медведчук отримав "трубу", – розслідування
Що відомо про нафтопровід "Самара – Західний напрям"
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Тоді ж вирішили повернути в державну власність нафтопровід "Самара – Західний напрям".
- Вже 21 лютого Володимир Зеленський ввів це рішення у дію.
- Журналісти Bihus.Info нещодавно оприлюднили "плівки Медведчука", на яких він нібито обговорює перебирання контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у 2015 році. За даними розслідувачів, кум Путіна причетний до того, що трубопровід повернувся під контроль російської "Транснефти", попри рішення Вищого господарського суду України.