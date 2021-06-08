Об этом изданию сообщили в пресс-службе суда. Там также добавили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.
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В отношении "трубы Медведчука" открыли дело
Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества Украины о возвращении в собственность государства нефтепровода "Самара – Западное направление",
– говорится в сообщении.
Эту информацию в рамках форума "Демократия в действии" журналистам подтвердил и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
"Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, есть подозреваемые в этом деле. Вчера (7 июня – 24 канал) Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство", – заявил он.
Напомним, нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" имеет участок на территории Украины длиной 1 433 километра, который соединяет ее с Россией и Беларусью и тянется к западной границе.
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Что известно о нефтепроводе "Самара – Западное направление"
- 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- Тогда же решили вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара – Западное направление".
- Уже 21 февраля Владимир Зеленский ввел это решение в действие.
- Журналисты Bihus.Info недавно обнародовали "пленки Медведчука", на которых он якобы обсуждает обретение контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в 2015 году. По данным расследователей, кум Путина причастен к тому, что трубопровод вернулся под контроль российской "Транснефти", несмотря на решение Высшего хозяйственного суда Украины.