Об этом изданию сообщили в пресс-службе суда. Там также добавили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.

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В отношении "трубы Медведчука" открыли дело

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества Украины о возвращении в собственность государства нефтепровода "Самара – Западное направление",

– говорится в сообщении.

Эту информацию в рамках форума "Демократия в действии" журналистам подтвердил и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, есть подозреваемые в этом деле. Вчера (7 июня – 24 канал) Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство", – заявил он.

Напомним, нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" имеет участок на территории Украины длиной 1 433 километра, который соединяет ее с Россией и Беларусью и тянется к западной границе.

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Что известно о нефтепроводе "Самара – Западное направление"