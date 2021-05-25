Розслідувачі наводять начебто записи розмов Віктора Медведчука (один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя") з топовими посадовцями з Росії. Серед інших там, наприклад, фігурує Микола Токарєв – керівник "Транснафти".

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З Токарєвим Медведчук, якщо вірити записам, обговорював питання втрати контролю (через націоналізацію) над "трубою" – частиною нафтопродуктопроводу "Самара".

Медведчук начебто запевняв Токарєва, що "труба" обов’язково повернеться до "Транснафти" (ця структура й була її попереднім власником).

Медведчук (чи особа зі схожим голосом) при цьому неодноразово говорив, що узгоджує дії із "головним". Журналісти припускають, що мовиться про тодішнього (записи датовані 2015 – 2016 роками) президента України – Петра Порошенка.



Медведчук домовлявся про обмін "труби" на завод для Порошенка / Скриншот із відео Bihus.Info

І дійсно, невдовзі після цих розмов суд повернув нафтопровід колишнім власникам. Саме тоді від "Транснафти" частина "труби" перейшла у власність компанії, пов’язаної із Медведчуком і зареєстрованої у Швейцарії.

А можливим це начебто стало тому, що частину нафтопродуктопроводу обміняли на "націоналізований" окупантами в Криму Севастопольський морський завод.

За чутками ж, тим підприємством володіли структури Порошенка. Разом із тим оточення п'ятого президента отримало, як мовиться у розслідуванні, "частку в маржі від поставок дизелю з Росії по трубопроводу".

Простими словами: частину нафтопроводу "Самара", яку рішенням українських судів націоналізували у 2010-х роках, повернули (чи хотіли повернути) під контроль росіян, які нею ж раніше й володіли – в обмін на те, щоб повернути колишнім власникам контроль над націоналізованим росіянами в окупованому Криму Севастопольським морським заводом (а колишнім власником, мовляв, були структури Порошенка).

До слова, як пише "Українська правда", у пресслужбі "Європейської Солідарності" заявили, що їх лідер "категорично відкидає оприлюднені в програмі Бігуса фейки та інсинуації".

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Бігус, однак, нагадаємо, у програмі вказав, що "не знає, чи такий обмін дійсно відбувся". Але відомо, мовляв, що його предметно обговорювали.