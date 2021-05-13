Фонд держмайна звернувся до суду з проханням визнати державною власністю частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Для цього майже рік збирали матеріали.

Інформацію аналізували спільно з Національним антикорупційним бюро розслідувань. Про це в ефірі розповів голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

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За його словами, Фонд наразі паралельно веде 1 860 судових справ на захист майнових інтересів держави. Однією з них є справа щодо повернення нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Майже рік ми формували цифри і факти, аналізували події. Є всі шанси, що цей позов завершиться рішенням на користь України,

– відзначив Сенниченко.

Він зауважив, що 29 квітня 2021 року подали позов, який містить 58 сторінок. Наразі він зареєстрований і справа готова до розгляду. Попереду – довготривалий судовий процес.

До речі! Вартість позову – 284 мільйони гривень.

"Детальніше історію питання про те, як "Прикарпатзахідтранс" опинився у власності людей, яких асимілюють з Медведчуком, підіймали детективи НАБУ. Фонд держмайна та інші державні органи співпрацювали та надавали історичні дані", – розповів Сенниченко.

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Що відомо про звернення Фонду держмайна до суду

Фонд держмайна звернувся до суду з проханням на підставі матеріалів НАБУ.

Орган попросив в суду скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "Прикарпатзахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на нерухоме майно.

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