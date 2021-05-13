Фонд госимущества обратился в суд с просьбой признать государственной собственностью часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Для этого почти год собирали материалы.

Информацию анализировали совместно с Национальным антикоррупционным бюро расследований. Об этом в эфире рассказал председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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По его словам, Фонд сейчас параллельно ведет 1860 судебных дел в защиту имущественных интересов государства. Одним из них является дело о возврате нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Почти год мы формировали цифры и факты, анализировали события. Есть все шансы, что этот иск завершится решением в пользу Украины,

– отметил Сенниченко.

Он отметил, что 29 апреля 2021 года подали иск, содержащий 58 страниц. Сейчас он зарегистрирован и дело готово к рассмотрению. Впереди – длительный судебный процесс.

Кстати говоря! Стоимость иска – 284 миллиона гривен.

"Подробнее историю вопроса о том, как "ПрикарпатЗападтранс" оказался в собственности людей, которых ассимилируют с Медведчуком, поднимали детективы НАБУ. Фонд госимущества и другие государственные органы сотрудничали и предоставляли исторические данные", – рассказал Сенниченко.

Сенниченко рассказал о возвращении "трубы Медведчука" государству: смотрите видео

Что известно об обращении Фонда госимущества в суд

Фонд госимущества обратился в суд с просьбой на основании материалов НАБУ.

Орган попросил у суда отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на недвижимое имущество.

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