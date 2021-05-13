Возвращение "трубы Медведчука" в собственность Украины: в Фонде госимущества рассказали детали
Фонд госимущества обратился в суд с просьбой признать государственной собственностью часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Для этого почти год собирали материалы.
Источник:24 канал
Информацию анализировали совместно с Национальным антикоррупционным бюро расследований. Об этом в эфире рассказал председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.
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По его словам, Фонд сейчас параллельно ведет 1860 судебных дел в защиту имущественных интересов государства. Одним из них является дело о возврате нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
Почти год мы формировали цифры и факты, анализировали события. Есть все шансы, что этот иск завершится решением в пользу Украины,
– отметил Сенниченко.
Он отметил, что 29 апреля 2021 года подали иск, содержащий 58 страниц. Сейчас он зарегистрирован и дело готово к рассмотрению. Впереди – длительный судебный процесс.
"Подробнее историю вопроса о том, как "ПрикарпатЗападтранс" оказался в собственности людей, которых ассимилируют с Медведчуком, поднимали детективы НАБУ. Фонд госимущества и другие государственные органы сотрудничали и предоставляли исторические данные", – рассказал Сенниченко.
Сенниченко рассказал о возвращении "трубы Медведчука" государству: смотрите видео
Что известно об обращении Фонда госимущества в суд
- Фонд госимущества обратился в суд с просьбой на основании материалов НАБУ.
- Орган попросил у суда отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на недвижимое имущество.
Коротко о "трубе Медведчука"
- После провозглашения независимости Украины нефтепровод (который построили в Советском Союзе) должен был перейти в собственность государства. Но этого не произошло из-за содействия дочерней компании российского "Транснефтепродукта".
- Нефтепровод в 2017 году перешел в "ПрикарпатЗападтранс". Компанию связывают с Виктором Медведчуком.
- Вернуть "Самару – Западное направление" решили после того, как Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены.
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